Суд отправил на новое рассмотрение дело Дубневича о хищениях в УЗ

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила жалобу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и отправила на повторное рассмотрение дело народного депутата Украины Ярослава Дубневича и еще 8 человек, которых обвиняют в хищении более 93 млн грн "Укрзализныци".

Источник: пресс-служба САП в Facebook

Дословно: "18 мая Апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП, отменила решение коллегии судей первой инстанции и направила на новое рассмотрение дело в отношении 9 человек, среди которых народный депутат Украины ХІ созыва и бывшие должностные лица филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця", которые обвиняются в незаконном завладении более 93 млн грн средств "Укрзализныци".

Предыстория:

Ярослава Дубневича подозревают в завладении 93,2 млн грн на схеме по закупке "Укрзализныцей" стрелочной продукции.

31 октября 2019 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность и разрешила арест нардепа. В тот же день Дубневичу вручили подозрение.

9 сентября 2022 года коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство защиты и закрыла дело Дубневича на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК Украины (после сообщения о подозрении истек срок досудебного расследования).

Прокурор САП не согласился с решением ВАКС и обжаловал его в суде апелляционной инстанции.