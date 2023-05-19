Суд отправил на новое рассмотрение дело Дубневича о хищениях в УЗ

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила жалобу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и отправила на повторное рассмотрение дело народного депутата Украины Ярослава Дубневича и еще 8 человек, которых обвиняют в хищении более 93 млн грн "Укрзализныци".

Источник: пресс-служба САП в Facebook

Дословно: "18 мая Апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП, отменила решение коллегии судей первой инстанции и направила на новое рассмотрение дело в отношении 9 человек, среди которых народный депутат Украины ХІ созыва и бывшие должностные лица филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця", которые обвиняются в незаконном завладении более 93 млн грн средств "Укрзализныци".

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