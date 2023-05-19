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Суд отправил на новое рассмотрение дело Дубневича о хищениях в УЗ

"Украинская правда"Пятница, 19 мая 2023, 00:47
Суд отправил на новое рассмотрение дело Дубневича о хищениях в УЗ
Ярослав Дубневич. Скриншот из видео

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила жалобу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и отправила на повторное рассмотрение дело народного депутата Украины Ярослава Дубневича и еще 8 человек, которых обвиняют в хищении более 93 млн грн "Укрзализныци".

Источник: пресс-служба САП в Facebook

Дословно: "18 мая Апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП, отменила решение коллегии судей первой инстанции и направила на новое рассмотрение дело в отношении 9 человек, среди которых народный депутат Украины ХІ созыва и бывшие должностные лица филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця", которые обвиняются в незаконном завладении более 93 млн грн средств "Укрзализныци".

Предыстория:

  • Ярослава Дубневича подозревают в завладении 93,2 млн грн на схеме по закупке "Укрзализныцей" стрелочной продукции.
  • 31 октября 2019 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность и разрешила арест нардепа. В тот же день Дубневичу вручили подозрение.
  • 9 сентября 2022 года коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство защиты и закрыла дело Дубневича на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК Украины (после сообщения о подозрении истек срок досудебного расследования).
  • Прокурор САП не согласился с решением ВАКС и обжаловал его в суде апелляционной инстанции.

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Темы: судпрокуратураУкрзализныця
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