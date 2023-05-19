Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Обстріли Сумщини: за добу – понад 60 "прильотів"

"Українська правда"П'ятниця, 19 травня 2023, 01:33
Обстріли Сумщини: за добу – понад 60 прильотів
Руйнування на Сумщині. Ілюстративне фото ОВА

Протягом 18 травня російські окупанти здійснили 10 обстрілів Сумської області, зафіксовано 62 вибухи.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Юнаківській громаді ворог бив з мінометів (7 вибухів) та артилерії (8 вибухів).

Реклама:

У Білопільській громаді зафіксовано мінометний обстріл (12 вибухів).

У Новослобідській громаді був мінометний обстріл (4 вибухи).

По Миропільській громаді росіяни вдарили з мінометів (3 вибухи). Пошкоджено житловий будинок в с. Миропілля.

ВІДЕО ДНЯ

В Есманській громаді ворог здійснив мінометний обстріл (10 вибухів) по с. Студенок. Обстрілом пошкоджено приватний житловий будинок, господарчу споруду, трактор, польовий обприскувач, 2 цивільні особи отримали контузії.

У Краснопільській громаді зафіксовано мінометний обстріл (18 вибухів).

Теми: Сумська областьобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

Усі новини...
Сумська область
Росіяни влучили у хату пенсіонерки на Сумщині – вона загинула
Ворог гатив по Сумщині, скинув 11 мін
На Сумщині внаслідок обстрілу постраждали три людини
Останні новини
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, тривога в Києві
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
Усі новини...
Реклама: