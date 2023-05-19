Обстріли Сумщини: за добу – понад 60 "прильотів"

Руйнування на Сумщині. Ілюстративне фото ОВА

Протягом 18 травня російські окупанти здійснили 10 обстрілів Сумської області, зафіксовано 62 вибухи.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Юнаківській громаді ворог бив з мінометів (7 вибухів) та артилерії (8 вибухів).

У Білопільській громаді зафіксовано мінометний обстріл (12 вибухів).

У Новослобідській громаді був мінометний обстріл (4 вибухи).

По Миропільській громаді росіяни вдарили з мінометів (3 вибухи). Пошкоджено житловий будинок в с. Миропілля.

В Есманській громаді ворог здійснив мінометний обстріл (10 вибухів) по с. Студенок. Обстрілом пошкоджено приватний житловий будинок, господарчу споруду, трактор, польовий обприскувач, 2 цивільні особи отримали контузії.

ВІДЕО ДНЯ

У Краснопільській громаді зафіксовано мінометний обстріл (18 вибухів).