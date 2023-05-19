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Обстрелы Сумщины: за сутки – более 60 "прилетов"

"Украинская правда"Пятница, 19 мая 2023, 01:33
Обстрелы Сумщины: за сутки – более 60 прилетов
Разрушения на Сумщине. Иллюстративное фото ОВА

В течение 18 мая российские оккупанты совершили 10 обстрелов Сумской области, зафиксировано 62 взрыва.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Юнаковской громаде враг бил из минометов (7 взрывов) и артиллерии (8 взрывов).

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В Белопольской громаде зафиксирован минометный обстрел (12 взрывов).

В Новослободской громаде был минометный обстрел (4 взрыва).

По Миропольской громаде россияне ударили из минометов (3 взрыва). Поврежден жилой дом в с. Мирополье.

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В Эсманской громаде враг совершил минометный обстрел (10 взрывов) по с. Студенок. Обстрелом повреждены частный жилой дом, хозяйственная постройка, трактор, полевой опрыскиватель, 2 гражданских лица получили контузии.

В Краснопольской громаде зафиксирован минометный обстрел (18 взрывов).

Темы: Сумская областьобстрел
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