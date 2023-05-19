Окупанти вивозять майно зі шкіл Запорізької області – ЦНС

Загарбники вивозять російські підручники та інше майно зі шкіл, які знаходяться на окупованій території Запорізької області.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "У рамках так званої "евакуації" окупанти вивозять російські підручники та інше майно зі шкіл на тимчасово окупованих територіях Запорізької області".

Деталі: За даними ЦНС, колаборанти ще на початку травня провели у школах останній дзвінок, щоби швидше завершити навчальний рік та встигнути "евакуюватись" до Росії.