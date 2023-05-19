Окупанти вивозять майно зі шкіл Запорізької області – ЦНС
П'ятниця, 19 травня 2023, 03:49
Загарбники вивозять російські підручники та інше майно зі шкіл, які знаходяться на окупованій території Запорізької області.
Джерело: Центр національного спротиву
Дослівно: "У рамках так званої "евакуації" окупанти вивозять російські підручники та інше майно зі шкіл на тимчасово окупованих територіях Запорізької області".
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Деталі: За даними ЦНС, колаборанти ще на початку травня провели у школах останній дзвінок, щоби швидше завершити навчальний рік та встигнути "евакуюватись" до Росії.