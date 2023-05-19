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Оккупанты вывозят имущество из школ Запорожской области – ЦНС

"Украинская правда"Пятница, 19 мая 2023, 03:49
Оккупанты вывозят имущество из школ Запорожской области – ЦНС
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Захватчики вывозят российские учебники и другое имущество из школ, которые находятся на оккупированной территории Запорожской области.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "В рамках так называемой "эвакуации" оккупанты вывозят российские учебники и другое имущество из школ на временно оккупированных территориях Запорожской области".

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Детали: По данным ЦНС, коллаборационисты еще в начале мая провели в школах последний звонок, чтобы быстрее завершить учебный год и успеть "эвакуироваться" в Россию.

Темы: Запорожская областьоккупацияРосcия
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