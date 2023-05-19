Львівщину атакували "Шахеди", працювала ППО – ОВА

У Львові під час повітряної тривоги пролунав вибух, зголом влада повідомила про роботу ППО в області.

Джерело: "Радіо Свобода" у Telegram, голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram

Деталі: Про вибух у місті видання повідомило о 03:50.

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Голова Львівської ОВА Максим Козицький вранці повідомив, що область росіяни атакували безпілотниками.

Пряма мова Козицького: "Між 4 та 5 годинами ранку Львівську область атакували "Шахеди". Спрацювали сили й засоби нашої ППО. Постраждалих нема".



Вночі вибухи також пролунали у Кривому Розі.