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Львівщину атакували "Шахеди", працювала ППО – ОВА

Marian Oshchanovskyi, Ірина БалачукП'ятниця, 19 травня 2023, 07:59
Львівщину атакували Шахеди, працювала ППО – ОВА
Львів. ФОТО UNSPLASH

У Львові під час повітряної тривоги пролунав вибух, зголом влада повідомила про роботу ППО в області. 

Джерело: "Радіо Свобода" у Telegram, голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram

Деталі: Про вибух у місті видання повідомило о 03:50.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький вранці повідомив, що область росіяни атакували безпілотниками.

Пряма мова Козицького: "Між 4 та 5 годинами ранку Львівську область атакували "Шахеди". Спрацювали сили й засоби нашої ППО. Постраждалих нема".

Вночі вибухи також пролунали у Кривому Розі.

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Теми: Львіввибух
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