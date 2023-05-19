Львовщину атаковали "Шахеды", работала ПВО – ОВА
Пятница, 19 мая 2023, 07:59
Во Львове во время воздушной тревоги прогремел взрыв, позже власти сообщили о работе ПВО в области.
Источник: "Радіо Свобода" в Telegram, глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram
Детали: О взрыве в городе издание сообщило в 03:50.
Реклама:
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий утром сообщил, что область россияне атаковали беспилотниками.
Прямая речь Козицкого: "Между 4 и 5 часами утра Львовскую область атаковали "Шахеды". Сработали силы и средства нашей ПВО. Пострадавших нет".
Ночью взрывы также прогремели в Кривом Роге.
ВИДЕО ДНЯ