Львовщину атаковали "Шахеды", работала ПВО – ОВА

Во Львове во время воздушной тревоги прогремел взрыв, позже власти сообщили о работе ПВО в области.

Источник: "Радіо Свобода" в Telegram, глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram

Детали: О взрыве в городе издание сообщило в 03:50.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий утром сообщил, что область россияне атаковали беспилотниками.

Прямая речь Козицкого: "Между 4 и 5 часами утра Львовскую область атаковали "Шахеды". Сработали силы и средства нашей ПВО. Пострадавших нет".

Ночью взрывы также прогремели в Кривом Роге.