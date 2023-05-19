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Львовщину атаковали "Шахеды", работала ПВО – ОВА

Марьян Ощановский, Ирина БалачукПятница, 19 мая 2023, 07:59
Львовщину атаковали Шахеды, работала ПВО – ОВА
Львов. ФОТО UNSPLASH

Во Львове во время воздушной тревоги прогремел взрыв, позже власти сообщили о работе ПВО в области.

Источник: "Радіо Свобода" в Telegram, глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram

Детали: О взрыве в городе издание сообщило в 03:50.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий утром сообщил, что область россияне атаковали беспилотниками.

Прямая речь Козицкого: "Между 4 и 5 часами утра Львовскую область атаковали "Шахеды". Сработали силы и средства нашей ПВО. Пострадавших нет".

Ночью взрывы также прогремели в Кривом Роге.

Темы: Львоввзрыв
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