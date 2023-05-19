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Україна перехопила тактичну ініціативу в районі Бахмута – ISW

"Українська правда"П'ятниця, 19 травня 2023, 05:43
Україна перехопила тактичну ініціативу в районі Бахмута – ISW
ФОТО: ВАДИМ ПЕТРАСЮК

Українські війська перехопили тактичну ініціативу та досягли тактично значних успіхів в районі Бахмута у ході контрнаступальних операцій 18 травня, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Джерело: ISW

Деталі: В інституті заявили, що відповідні операції українських сил є продовженням локальних контрнаступів, які вони проводять вже кілька днів, але не є початком нової великої операції.

Аналітики відзначили, що кілька російських воєнкорів стверджують, що українські сили прорвалися через російські лінії оборони на південь і південний захід від Іванівського (6 км на захід від Бахмута) і на північний захід від Кліщіївки (6 км на південний захід від Бахмута).

Воєнкори також стверджують, що російські сили відступили з позицій на північ від Сакко і Ванцетті (15 км на північ від Бахмута) на позиції на південь від цього села, але українські війська в це село ще не входили, йдеться у звіті ISW.

В інституті нагадали, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин звинуватив російські війська, що вони здали 570 метрів території на північ від Бахмута.

В ISW відзначили, що заяви Пригожина відповідають заявам заступника міністра оборони України Ганни Маляр про те, що українські війська просунулися на 500 метрів на північ від Бахмута і на 1000 метрів на південь від Бахмута.

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Крім того, уточнили аналітики, речник Східних сил полковник Сергій Череватий заявив, що за 18 травня українські війська просунулися на 1700 метрів, а 3-я окрема штурмова бригада повідомила, що контратаки її бійців розширили український виступ в районі Бахмута до 2000 метрів в ширину і 700 метрів в глибину.

"Обмежений характер наступальних операцій "Вагнера" в Бахмуті порівняно з локальними українськими контратаками підкреслює втрату російської ініціативи в цьому районі", – заявили в інституті.

Теми: БахмутвійнаУкраїна
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