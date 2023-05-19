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Украина перехватила тактическую инициативу в районе Бахмута – ISW

"Украинская правда"Пятница, 19 мая 2023, 05:43
Украина перехватила тактическую инициативу в районе Бахмута – ISW
ФОТО: ВАДИМ ПЕТРАСЮК

Украинские войска перехватили тактическую инициативу и достигли тактически значительных успехов в районе Бахмута в ходе контрнаступательных операций 18 мая, говорится в отчете Института изучения войны.

Источник: ISW

Детали: В институте заявили, что соответствующие операции украинских сил являются продолжением локальных контрнаступлений, которые они проводят уже несколько дней, но не являются началом новой крупной операции.

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Аналитики отметили, что несколько российских военкоров утверждают, что украинские силы прорвались через российские линии обороны к югу и юго-западу от Ивановского (6 км к западу от Бахмута) и к северо-западу от Клещеевки (6 км к юго-западу от Бахмута).

Военкоры также утверждают, что российские силы отступили с позиций к северу от Сакко и Ванцетти (15 км к северу от Бахмута) на позиции к югу от этого села, но украинские войска в это село еще не входили, говорится в отчете ISW.

В институте напомнили, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил российские войска, что они сдали 570 метров территории к северу от Бахмута.

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В ISW отметили, что заявления Пригожина соответствуют заявлениям заместителя министра обороны Украины Анны Маляр о том, что украинские войска продвинулись на 500 метров к северу от Бахмута и на 1000 метров к югу от Бахмута.

Кроме того, уточнили аналитики, спикер Восточных сил полковник Сергей Череватый заявил, что за 18 мая украинские войска продвинулись на 1700 метров, а 3-я отдельная штурмовая бригада сообщила, что контратаки ее бойцов расширили украинский выступ в районе Бахмута до 2000 метров в ширину и 700 метров в глубину.

"Ограниченный характер наступательных операций "Вагнера" в Бахмуте по сравнению с локальными украинскими контратаками подчеркивает потерю российской инициативы в этом районе", – заявили в институте.

Темы: БахмутвойнаУкраина
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