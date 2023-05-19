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Окупанти убили 3 і поранини 16 цивільних за добу − ОВА

Ірина БалачукП'ятниця, 19 травня 2023, 08:55
Окупанти убили 3 і поранини 16 цивільних за добу − ОВА
Наслідки російських обстрілів у Харківській області. ФОТО З TELEGRAM ОЛЕГА СИНЄГУБОВА

Щонайменше 3 людини загинули та 16 дістали поранення у результаті російських обстрілів Донецької, Харківської, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, голова Запорізької ОВА Юрій Малашко та голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 18 травня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Костянтинівці та Великій Новосілці. Ще 9 людей в області дістали поранення".

Деталі: Про одного загиблого повідомив і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, за минулу добу окупанти обстріляли щонайменше 17 населених пунктів у Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах області.

 
Наслідки російських обстрілів у Харківській області
Фото з Telegram Олега Синєгубова 

Внаслідок ракетного удару по с. Циркуни загинув 52-річний цивільний чоловік, ще 2 чоловіків 41 та 57 років отримали поранення.  
 
По Херсонщині ворог гатив 57 разів, випустивши 287 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації, саме місто Херсон окупанти обстріляли 2 рази, випустивши 11 снарядів.

Через російську агресію двоє людей дістали поранення.

У Запорізькій області зафіксували 80 обстрілів по 17 прифронтових містах і селах: 70 з артилерії по Гуляйполю, Залізничному, Степовому, чотири з РСЗВ по Оріхову, Кам'янському та Малим Щербакам, один удар з авіації по Новоданилівці. 

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Наслідки російських обстрілів у Запорізькій області
ФОТО З TELEGRAM ЮРІЯ МАЛАШКА

У результаті російських обстрілів дістав поранення 57-річний чоловік у Гуляйполі. Після надання першої допомоги госпіталізація не знадобилася.

На Дніпропетровщині у результаті нічної атаки росіян дістали поранення двоє людей: 64-річна жінка (госпіталізована у важкому станi) та 45-річний чоловік (легкі ушкодження, лікуватиметься вдома). 

 
Наслідки російських обстрілів у Дніпропетровській області
Фото з Telegram Сергія Лисака 

Теми: Донецька областьХарківська областьвійнажертви
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