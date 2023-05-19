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Оккупанты убили 3 и ранили 16 гражданских за сутки − ОВА

Ирина БалачукПятница, 19 мая 2023, 08:55
Оккупанты убили 3 и ранили 16 гражданских за сутки − ОВА
Последствия российских обстрелов в Харьковской области. ФОТО ИЗ TELEGRAM ОЛЕГА СИНЕГУБОВА

По меньшей мере 3 человека погибли и 16 получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, глава Запорожской ОВА Юрий Малашко и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 18 мая россияне убили 2 жителей Донецкой области: в Константиновке и Великой Новоселке. Еще 9 человек в области получили ранения".

Детали: Об одном погибшем сообщил и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, за минувшие сутки оккупанты обстреляли не менее 17 населенных пунктов в Харьковском, Купянском и Чугуевском районах области.

В результате ракетного удара по с. Циркуны погиб 52-летний гражданский мужчина, еще 2 мужчин 41 и 57 лет получили ранения. 

 
Последствия российских обстрелов в Харьковской области
ФОТО ИЗ TELEGRAM ОЛЕГА СИНЕГУБОВА

По Херсонщине враг бил 57 раз, выпустив 287 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации, сам город Херсон оккупанты обстреляли 2 раза, выпустив 11 снарядов.

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Из-за российской агрессии два человека получили ранения.

В Запорожской области зафиксировали 80 обстрелов по 17 прифронтовых городах и селах: 70 из артиллерии по Гуляйполю, Железнодорожному, Степному, четыре из РСЗО по Орехову, Каменскому и Малым Щербакам, один удар из авиации по Новоданиловке. 

 
Последствия российских обстрелов в Запорожской области 
Фото из Telegram Юрия Малашко

В результате российских обстрелов получил ранения 57-летний мужчина в Гуляйполе. После оказания первой помощи госпитализация не понадобилась.

На Днепропетровщине в результате ночной атаки россиян получили ранения два человека: 64-летняя женщина (госпитализирована в тяжелом состоянии) и 45-летний мужчина (легкие повреждения, будет лечиться дома). 

 
Последствия российских обстрелов в Днепропетровской области
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛИСАКА

Темы: Донецкая областьХарьковская областьвойнажертвы
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