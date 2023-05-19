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У США повідомили, що Україна збила російський літак за допомогою системи Patriot – ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 19 травня 2023, 09:08
У США повідомили, що Україна збила російський літак за допомогою системи Patriot – ЗМІ
Patriot. Фото з Facebook Командування Повітряних Сил ЗСУ

Українські військові використали комплекс Patriot, щоб збити російський бомбардувальник.

Про це повідомили у коментарі CNN неназвані представники Пентагону і Конгресу США, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначається, російський літак, на який націлився Patriot, збирався запустити ракети по українських цілях.

Інші системи ППО, які є на озброєнні в України, не мають для цього достатньої дальності ураження.

Американські посадовці заявили, що українці самі ухвалюють рішення, як застосовувати Patriot для свого захисту.

Patriot вважається однією з найсучасніших систем протиповітряної оборони США, в тому числі проти літаків, крилатих і балістичних ракет. До її складу зазвичай входять пускові установки разом з радарами та іншими допоміжними засобами.

Раніше ЗМІ повідомили про пошкодження ЗРК Patriot під час російської атаки в ніч проти вівторка. Україна й США почали обговорювати, як найкраще полагодити систему.

ВІДЕО ДНЯ

У Пентагоні заявили, що система Patriot в Україні справді зазнала ушкоджень, та її вже полагодили.

Теми: УкраїнаППОавіавійна
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