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В США сообщили, что Украина сбила российский самолет с помощью системы Patriot − СМИ

"Европейская правда"Пятница, 19 мая 2023, 09:08
В США сообщили, что Украина сбила российский самолет с помощью системы Patriot − СМИ
Patriot. Фото из Facebook Командования Воздушных Сил ВСУ

Украинские военные использовали комплекс Patriot, чтобы сбить российский бомбардировщик.

Об этом сообщили в комментарии CNN неназванные представители Пентагона и Конгресса США, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, российский самолет, на который нацелился Patriot, собирался запустить ракеты по украинским целям.

Другие системы ПВО, которые есть на вооружении у Украины, не имеют для этого достаточной дальности поражения.

Американские чиновники заявили, что украинцы сами принимают решение, как применять Patriot для своей защиты.

Patriot считается одной из самых современных систем противовоздушной обороны США, в том числе против самолетов, крылатых и баллистических ракет. В ее состав обычно входят пусковые установки вместе с радарами и другими вспомогательными средствами.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили о повреждении ЗРК Patriot во время российской атаки в ночь на вторник. Украина и США начали обсуждать, как лучше всего починить систему.

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В Пентагоне заявили, что система противовоздушной обороны Patriot в Украине действительно получила повреждения, и ее уже починили.

Темы: УкраинаПВОавиавойна
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