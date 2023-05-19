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Захисники за добу ліквідували понад 600 окупантів та ворожу ППО

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 19 травня 2023, 09:11
Захисники за добу ліквідували понад 600 окупантів та ворожу ППО
ІЛЮСТАРТИВНЕ ФОТО З ГЕНШТАБУ

Українські бійці за добу ліквідували 660 російських окупантів, систему ППО, чотири танки та 12 артсистем ворога.

Джерело: Генштаб ЗСУ 

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.05.23 орієнтовно склали: 

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  • особового складу ‒ близько 201760 (+660) осіб ліквідовано, 
  • танків ‒ 3777 (+4) од, 
  • бойових броньованих машин ‒ 7377 (+4) од, 
  • артилерійських систем – 3210 (+12) од, 
  • РСЗВ – 564 (+1) од, 
  • засоби ППО ‒ 319 (+1) од,
  • літаків – 308 (+0) од, 
  • гелікоптерів – 294 (+0) од, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2769 (+10),
  • крилаті ракети ‒ 1011 (+21),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6083 (+10) од,
  • спеціальна техніка ‒ 419 (+1).

Дані уточнюються.

 

Теми: Збройні силиГенштабвійна
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