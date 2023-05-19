Защитники за сутки ликвидировали более 600 оккупантов и вражескую ПВО
Пятница, 19 мая 2023, 09:11
Украинские бойцы за сутки ликвидировали 660 российских оккупантов, систему ПВО, четыре танка и 12 артсистем врага.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.05.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 201760 (+660) человек ликвидировано,
- танков - 3777 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 7377 (+4) ед,
- артиллерийских систем - 3210 (+12) ед,
- РСЗО - 564 (+1) ед,
- средства ПВО - 319 (+1) ед,
- самолетов - 308 (+0) ед,
- вертолетов - 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2769 (+10),
- крылатые ракеты - 1011 (+21),
- корабли / катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6083 (+10) ед,
- специальная техника - 419 (+1).
Данные уточняются.
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