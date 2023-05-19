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Підрив залізниці в Криму порушить постачання зброї Чорноморському флоту РФ – розвідка Британії

"Європейська правда"П'ятниця, 19 травня 2023, 09:47
Підрив залізниці в Криму порушить постачання зброї Чорноморському флоту РФ – розвідка Британії
Поїзд зійшов з рейок у результаті підриву колії у Криму 18 травня. Фото з російського Telegram-каналу Astra

Підрив залізниці на території окупованого Росією Криму, який стався 18 травня, може порушити постачання зброї, зокрема, ракет Калібр Чорноморському флоту.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії, опублікованому у п'ятницю в Twitter, повідомляє "Європейська правда".

У відомстві нагадали, що 18 травня під Сімферополем внаслідок підриву колії зійшов з рейок потяг, заблокувавши єдину залізничну гілку до Севастополя, де базується Чорноморський флот РФ.

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Росія намагатиметься швидко відремонтувати лінію, але цей інцидент порушить постачання товарів і, можливо, зброї, зокрема, крилатих ракет Калібр російському флоту, зазначили у розвідці.

"Будь-яка диверсія в цьому чутливому районі ще більше посилить занепокоєння Кремля щодо його здатності захистити інші ключові об'єкти інфраструктури в Криму. Півострів зберігає життєво важливу психологічну та логістичну роль у забезпеченні війни Росії в Україні", – йдеться в огляді.

Напередодні у британській розвідці підтвердили, що Кремль забороняє посадовцям звільнятись, поки іде війна проти України.

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Теми: Кримвибухзалізницявійна
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