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Подрыв железной дороги в Крыму нарушит поставки оружия Черноморскому флоту РФ – разведка Британии

"Европейская правда"Пятница, 19 мая 2023, 09:47
Подрыв железной дороги в Крыму нарушит поставки оружия Черноморскому флоту РФ – разведка Британии
Поезд сошел с рельсов в результате подрыва пути в Крыму 18 мая. Фото из российского Telegram-канала Astra

Подрыв железной дороги на территории оккупированного Россией Крыма, который произошел 18 мая, может нарушить поставки оружия, в частности, ракет Калибр Черноморскому флоту.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, опубликованном в пятницу в Twitter, сообщает "Европейская правда".

В ведомстве напомнили, что 18 мая под Симферополем в результате подрыва пути сошел с рельсов поезд, заблокировав единственную железнодорожную ветку к Севастополю, где базируется Черноморский флот РФ.

Россия будет пытаться быстро отремонтировать линию, но этот инцидент нарушит поставки товаров и, возможно, оружия, в частности, крылатых ракет Калибр российскому флоту, отметили в разведке.

"Любая диверсия в этом чувствительном районе еще больше усилит беспокойство Кремля относительно его способности защитить другие ключевые объекты инфраструктуры в Крыму. Полуостров сохраняет жизненно важную психологическую и логистическую роль в обеспечении войны России в Украине", – говорится в обзоре.

Накануне в британской разведке подтвердили, что Кремль запрещает чиновникам увольняться, пока идет война против Украины.

Темы: Крымвзрывжелезная дорогавойна
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