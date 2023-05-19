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На саміті G7 обговорять винищувачі F-16 для України - президент Євроради

"Європейська правда"П'ятниця, 19 травня 2023, 10:57

Лідери країн G7 на саміті у японській Хіросімі обговорять можливу передачу Україні американських винищувачів F-16.

Як пише "Європейська правда", про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє Financial Times.

За його словами, лідери країн "Групи семи" у п'ятницю обговорять збільшення військової підтримки України, включаючи винищувачі F-16.

"Що стосується військової підтримки України, сьогодні ми маємо нагоду обговорити цю тему разом з Джо Байденом та іншими членами G7", – зазначив Мішель.

Раніше телеканал CNN повідомив, що адміністрація президента Джо Байдена протягом останніх тижнів дала зрозуміти європейським союзникам, що США дозволять їм передати винищувачі F-16 в Україну.

Крім того, портал Yahoo News отримав у розпорядження документ ВПС США, в якому йдеться, що навчальна програма для українських пілотів на F-16 може становити чотири місяці.

Теми: авіаЄвропа
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