На саммите G7 обсудят истребители F-16 для Украины – президент Евросовета

Лидеры стран G7 на саммите в японской Хиросиме обсудят возможную передачу Украине американских истребителей F-16.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель, сообщает Financial Times.

По его словам, лидеры стран "Группы семи" в пятницу обсудят увеличение военной поддержки Украины, включая истребители F-16.

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"Что касается военной поддержки Украины, сегодня у нас есть возможность обсудить эту тему вместе с Джо Байденом и другими членами G7", – отметил Мишель.

Ранее телеканал CNN сообщил, что администрация президента Джо Байдена в течение последних недель дала понять европейским союзникам, что США позволят им передать истребители F-16 в Украину.

Кроме того, портал Yahoo News получил в распоряжение документ ВВС США, в котором говорится, что учебная программа для украинских пилотов на F-16 может составлять четыре месяца.