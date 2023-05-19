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В Курскую область прибыли элитные подразделения России для проведения диверсий – ЦНС

Татьяна ЛозовенкоПятница, 19 мая 2023, 11:24
В Курскую область прибыли элитные подразделения России для проведения диверсий – ЦНС
Иллюстративное фото: ССО России, Википедия

В Курскую область России прибыли спецназовцы для проведения диверсий и контрдиверсионных мероприятий на границе с Украиной, а также поднятия боевого духа российских войск. 

Источник: пресс-служба Центра национального сопротивления 

Дословно: "На границе с Украиной, в пгт. Теткино, Курской области РФ, подполье зафиксировало размещение элитных подразделений, которые подчиняются российскому ГРУ.  

В частности, по данным подполья, туда прибыли группы специального назначения 3 отдельной гвардейской бригады специального назначения (Тольятти, Самарская область) и 22 отдельной гвардейской бригады специального назначения (Степной, Ростовская область)".

Детали: По информации ЦНС, основные задачи подразделений: контрдиверсионная деятельность в приграничной полосе после удачных операций партизан, проведение диверсий и поднятие боевого духа у деморализованных подразделений ВС РФ вдоль границы.

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Темы: Росcиядиверсантыармия
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