Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Курскую область прибыли элитные подразделения России для проведения диверсий – ЦНС

Татьяна ЛозовенкоПятница, 19 мая 2023, 11:24
В Курскую область прибыли элитные подразделения России для проведения диверсий – ЦНС
Иллюстративное фото: ССО России, Википедия

В Курскую область России прибыли спецназовцы для проведения диверсий и контрдиверсионных мероприятий на границе с Украиной, а также поднятия боевого духа российских войск. 

Источник: пресс-служба Центра национального сопротивления 

Дословно: "На границе с Украиной, в пгт. Теткино, Курской области РФ, подполье зафиксировало размещение элитных подразделений, которые подчиняются российскому ГРУ.  

Реклама:

В частности, по данным подполья, туда прибыли группы специального назначения 3 отдельной гвардейской бригады специального назначения (Тольятти, Самарская область) и 22 отдельной гвардейской бригады специального назначения (Степной, Ростовская область)".

Детали: По информации ЦНС, основные задачи подразделений: контрдиверсионная деятельность в приграничной полосе после удачных операций партизан, проведение диверсий и поднятие боевого духа у деморализованных подразделений ВС РФ вдоль границы.

Темы: Росcиядиверсантыармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Росcия
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В центре Москвы загорелись склады с имуществом российской железной дороги
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Последние новости
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
Все новости...
Реклама: