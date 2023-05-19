Окупанти заявили, що Шойгу побував на запорізькому напрямку

Міністерство оборони Російської Федерації заявило вранці 19 травня, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідав окуповані території України: "проінспектував" російських військових на запорізькому напрямку.

Джерело: Міноборони РФ

Дослівно: "Під час роботи в зоні проведення спеціальної військової операції (так у Кремлі називають війну проти України – ред.) міністр оборони Російської Федерації генерал армії Сергій Шойгу проінспектував передовий пункт управління одного з об'єднань угруповання військ "Восток" на Запорізькому напрямку.

На командному пункті очільник російського військового відомства заслухав доповіді командувача угрупованням "Восток" і офіцерів штабу щодо поточної обстановки, характеру дій противника і виконання російськими військами бойових завдань на основних тактичних напрямках".

Деталі: Крім того, як повідомляється, у штабі угруповання військ Шойгу провів нараду з командувачем угруповання, поставив командувачу і командирам завдання "продовжувати активне ведення комплексної розвідки для завчасного розкриття планів супротивника і припинення їх реалізації".

Також Шойгу зажадав забезпечити війська на фронті всім необхідним і безпечно розміщувати особовий склад.

Російський міністр вручив військовослужбовцям державні нагороди, зокрема ордени "Мужності", відзнаки "Георгіївський хрест" і медалі "За відвагу".

ВІДЕО ДНЯ

"Вітаю вас, і бережіть себе!", – сказав Шойгу нагородженим воякам.

Міноборони РФ також показало відеоролик, присвячений візиту Шойгу "на фронт": показано, що він прилетів на гелікоптері та проводив зібрання в укритті. По два боки від Шойгу на нараді сиділи генерал-полковник Сергій Рудськой і генерал-лейтенант Андрій Кузьменко.