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Оккупанты заявили, что Шойгу побывал на запорожском направлении

Елена РощинаПятница, 19 мая 2023, 12:10
Оккупанты заявили, что Шойгу побывал на запорожском направлении
Сергей Шойгу (справа) и Сергей Рудской (слева) на совещании, скриншот

Министерство обороны Российской Федерации заявило утром 19 мая, что министр обороны России Сергей Шойгу посетил оккупированные территории Украины: "проинспектировал" российских военных на запорожском направлении.

Источник: Минобороны РФ

Дословно: "В ходе работы в зоне проведения специальной военной операции (так в Кремле называют войну против Украины – ред.) министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск "Восток" на Запорожском направлении.

На командном пункте глава российского военного ведомства заслушал доклады командующего группировкой "Восток" и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на основных тактических направлениях".

Детали: Кроме того, как сообщается, в штабе группировки войск Шойгу провел совещание с командующим группировкой, поставил командующему и командирам задачу "продолжать активное ведение комплексной разведки для заблаговременного вскрытия планов противника и пресечения их реализации".

Также Шойгу потребовал обеспечить войска на фронте всем необходимым и безопасно размещать личный состав.

Российский министр вручил военнослужащим государственные награды, в том числе, ордена "Мужества", знаки отличия "Георгиевский крест" и медали "За отвагу".

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"Поздравляю вас, и берегите себя!", – сказал Шойгу награжденным воякам.

Минобороны РФ также показало видеоролик, посвященный визиту Шойгу "на фронт": показано, что он прилетел на вертолете и проводил собрание в укрытии. По обе стороны от Шойгу на совещании сидели генерал-полковник Сергей Рудской и генерал-лейтенант Андрей Кузьменко.

Темы: РосcиявойнаЗапорожская область
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