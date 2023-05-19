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Оккупанты заявили, что Шойгу побывал на запорожском направлении

Елена РощинаПятница, 19 мая 2023, 12:10
Оккупанты заявили, что Шойгу побывал на запорожском направлении
Сергей Шойгу (справа) и Сергей Рудской (слева) на совещании, скриншот

Министерство обороны Российской Федерации заявило утром 19 мая, что министр обороны России Сергей Шойгу посетил оккупированные территории Украины: "проинспектировал" российских военных на запорожском направлении.

Источник: Минобороны РФ

Дословно: "В ходе работы в зоне проведения специальной военной операции (так в Кремле называют войну против Украины – ред.) министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск "Восток" на Запорожском направлении.

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На командном пункте глава российского военного ведомства заслушал доклады командующего группировкой "Восток" и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на основных тактических направлениях".

Детали: Кроме того, как сообщается, в штабе группировки войск Шойгу провел совещание с командующим группировкой, поставил командующему и командирам задачу "продолжать активное ведение комплексной разведки для заблаговременного вскрытия планов противника и пресечения их реализации".

Также Шойгу потребовал обеспечить войска на фронте всем необходимым и безопасно размещать личный состав.

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Российский министр вручил военнослужащим государственные награды, в том числе, ордена "Мужества", знаки отличия "Георгиевский крест" и медали "За отвагу".

"Поздравляю вас, и берегите себя!", – сказал Шойгу награжденным воякам.

Минобороны РФ также показало видеоролик, посвященный визиту Шойгу "на фронт": показано, что он прилетел на вертолете и проводил собрание в укрытии. По обе стороны от Шойгу на совещании сидели генерал-полковник Сергей Рудской и генерал-лейтенант Андрей Кузьменко.

Темы: РосcиявойнаЗапорожская область
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