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У Києві заборонили рух на човнах чи катерах на водоймах під час війни

Ірина БалачукП'ятниця, 19 травня 2023, 12:10
У Києві заборонили рух на човнах чи катерах на водоймах під час війни
Пляж у Києві. Фото ілюстративне vechirniy.kyiv.ua

Рада оборони Києва вирішила заборонити навігацію річкових, малих, спортивних суден, водних мотоциклів і засобів для розваг на водних об’єктах столиці під час війни.

Джерело: КМВА

Дослівно КМВА: "На час воєнного стану заборонено навігацію для річкових, малих, спортивних суден, водних мотоциклів та засобів для розваг на водних об’єктах у межах столиці. Відповідне рішення прийнято Радою оборони міста Києва". 

Деталі: Повідомляється, що дозвіл на плавання суден на водних об’єктах, за зверненням суб’єктів господарювання, буде надавати КМВА за погодженням з Командуванням угрупування сил і засобів оборони Київ.

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Теми: КиївДніпроВоєнний стан
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