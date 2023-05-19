У Києві заборонили рух на човнах чи катерах на водоймах під час війни
П'ятниця, 19 травня 2023, 12:10
Рада оборони Києва вирішила заборонити навігацію річкових, малих, спортивних суден, водних мотоциклів і засобів для розваг на водних об’єктах столиці під час війни.
Джерело: КМВА
Дослівно КМВА: "На час воєнного стану заборонено навігацію для річкових, малих, спортивних суден, водних мотоциклів та засобів для розваг на водних об’єктах у межах столиці. Відповідне рішення прийнято Радою оборони міста Києва".
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Деталі: Повідомляється, що дозвіл на плавання суден на водних об’єктах, за зверненням суб’єктів господарювання, буде надавати КМВА за погодженням з Командуванням угрупування сил і засобів оборони Київ.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що у столиці не планують відкривати пляжний сезон: мешканцям радять утриматись від відвідувань пляжів та зон відпочинку, оскільки там відсутні укриття і сховища.
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