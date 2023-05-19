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В Киеве запретили движение на лодках или катерах на водоемах во время войны

Ирина БалачукПятница, 19 мая 2023, 12:10
В Киеве запретили движение на лодках или катерах на водоемах во время войны
Пляж в Киеве. Фото иллюстративное vechirniy.kyiv.ua

Совет обороны Киева решил запретить навигацию речных, малых, спортивных судов, водных мотоциклов и средств для развлечений на водных объектах столицы во время войны.

Источник: КГВА

Дословно КГВА: "На время военного положения запрещена навигация для речных, малых, спортивных судов, водных мотоциклов и средств для развлечений на водных объектах в пределах столицы. Соответствующее решение принято Советом обороны города Киева".

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Детали: Сообщается, что разрешение на плавание судов на водных объектах, по обращению субъектов хозяйствования, будет предоставлять КГВА по согласованию с Командованием группировки сил и средств обороны Киева.

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Темы: КиевДнепрВоенное положение
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