В Киеве запретили движение на лодках или катерах на водоемах во время войны
Пятница, 19 мая 2023, 12:10
Совет обороны Киева решил запретить навигацию речных, малых, спортивных судов, водных мотоциклов и средств для развлечений на водных объектах столицы во время войны.
Источник: КГВА
Дословно КГВА: "На время военного положения запрещена навигация для речных, малых, спортивных судов, водных мотоциклов и средств для развлечений на водных объектах в пределах столицы. Соответствующее решение принято Советом обороны города Киева".
Реклама:
Детали: Сообщается, что разрешение на плавание судов на водных объектах, по обращению субъектов хозяйствования, будет предоставлять КГВА по согласованию с Командованием группировки сил и средств обороны Киева.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что в столице не планируют открывать пляжный сезон: жителям советуют воздержаться от посещений пляжей и зон отдыха, поскольку там отсутствуют бомбоубежища.
ВИДЕО ДНЯ