Сили оборони навічно поклали на лівому березі шість російських "Гвоздик" – Гуменюк

За добу 18 травня Сили оборони знищили ворожий безпілотник, комплекс дальнього візуального спостереження "Муром" та 6 САУ "Гвоздика" на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Джерело: начальник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону

Деталі: За словами Гуменюк, оперативна ситуація на Херсонщині залишається досить напруженою. Ворог посилено веде повітряну розвідку (хоче зібрати максимум інформації, де ж той контрнаступ).

Водночас сили оборони продовжують контрбатарейну боротьбу і нищать те, чим противник намагається зібрати цю інформацію.

Пряма мова: "За минулу добу знищений безпілотник "Орлан-10"… візуально-спостережний комплекс "Муром"… Крім того наші ракетно-артилерійські підрозділи дуже символічно поклали на лівому березі вчора шість "Гвоздик", але це не квіти, а самохідні артилерійські установки, якими ворог гатив по Херсонщині".