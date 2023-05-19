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Силы обороны навечно положили на левом берегу шесть российских "Гвоздик" – Гуменюк

Валентина РоманенкоПятница, 19 мая 2023, 12:24
Силы обороны навечно положили на левом берегу шесть российских Гвоздик – Гуменюк
иллюстративное фото ОК "Юг"

За сутки 18 мая Силы обороны уничтожили вражеский беспилотник, комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром" и 6 САУ "Гвоздика" на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Источник: начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона

Детали: По словам Гуменюк, оперативная ситуация на Херсонщине остается достаточно напряженной. Враг усиленно ведет воздушную разведку (хочет собрать максимум информации, где же обещанное контрнаступление ВСУ).

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В то же время силы обороны продолжают контрбатарейную борьбу и уничтожают то, чем противник пытается собрать эту информацию.

Прямая речь: "За минувшие сутки уничтожен беспилотник "Орлан-10"... визуально-наблюдательный комплекс "Муром"... Кроме того наши ракетно-артиллерийские подразделения очень символично положили на левом берегу вчера шесть "Гвоздик", но это не цветы, а самоходные артиллерийские установки, которыми враг бил по Херсонщине".

Темы: Херсонская областьвойна
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