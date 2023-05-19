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На Харківщині підірвався чоловік, який намагався знешкодити вибухівку

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 19 травня 2023, 12:37
На Харківщині підірвався чоловік, який намагався знешкодити вибухівку
ФОТО: GETTY

В Ізюмському районі Харківщини чоловік підірвався на вибуховому пристрої, намагаючись знешкодити його самотужки.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "У селі Сніжківка Ізюмського району на власному подвір'ї підірвався на невідомому вибуховому пристрої чоловік 69 років. Пристрій вибухнув, коли чоловік взяв предмет до рук та намагався самостійно його знешкодити. Постраждалий госпіталізований".

Деталі: Синєгубов наголосив, що при виявленні будь-якого підозрілого предмета не можна брати його до рук, пересувати чи торкатися його. Про знахідку треба повідомити піротехніків ДСНС або поліцію.

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Теми: Харківська областьрозмінуваннявійна
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