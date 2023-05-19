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На Харківщині підірвався чоловік, який намагався знешкодити вибухівку

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 19 травня 2023, 12:37
На Харківщині підірвався чоловік, який намагався знешкодити вибухівку
ФОТО: GETTY

В Ізюмському районі Харківщини чоловік підірвався на вибуховому пристрої, намагаючись знешкодити його самотужки.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "У селі Сніжківка Ізюмського району на власному подвір'ї підірвався на невідомому вибуховому пристрої чоловік 69 років. Пристрій вибухнув, коли чоловік взяв предмет до рук та намагався самостійно його знешкодити. Постраждалий госпіталізований".

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Деталі: Синєгубов наголосив, що при виявленні будь-якого підозрілого предмета не можна брати його до рук, пересувати чи торкатися його. Про знахідку треба повідомити піротехніків ДСНС або поліцію.

Теми: Харківська областьрозмінуваннявійна
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