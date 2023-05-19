На Харьковщине подорвался мужчина, который пытался обезвредить взрывчатку

В Изюмском районе Харьковской области мужчина подорвался на взрывном устройстве, пытаясь обезвредить его самостоятельно.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "В селе Снежковка Изюмского района в собственном дворе подорвался на неизвестном взрывном устройстве мужчина 69 лет. Устройство взорвалось, когда мужчина взял предмет в руки и пытался самостоятельно его обезвредить. Пострадавший госпитализирован".

Реклама:

Детали: Синегубов отметил, что при обнаружении любого подозрительного предмета нельзя брать его в руки, передвигать или касаться его. О находке надо сообщить пиротехникам ГСЧС или полиции.