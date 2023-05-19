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На Харьковщине подорвался мужчина, который пытался обезвредить взрывчатку

Татьяна ЛозовенкоПятница, 19 мая 2023, 12:37
На Харьковщине подорвался мужчина, который пытался обезвредить взрывчатку
ФОТО: GETTY

В Изюмском районе Харьковской области мужчина подорвался на взрывном устройстве, пытаясь обезвредить его самостоятельно.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "В селе Снежковка Изюмского района в собственном дворе подорвался на неизвестном взрывном устройстве мужчина 69 лет. Устройство взорвалось, когда мужчина взял предмет в руки и пытался самостоятельно его обезвредить. Пострадавший госпитализирован".

Детали: Синегубов отметил, что при обнаружении любого подозрительного предмета нельзя брать его в руки, передвигать или касаться его. О находке надо сообщить пиротехникам ГСЧС или полиции.

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Темы: Харьковская областьразминированиевойна
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