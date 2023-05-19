Зеленський прилетів на саміт арабських держав
Президент України прибув до Саудівської Аравії, де виступить на саміті Ліги арабських держав.
Джерело: глава держави у соцмережах
Пряма мова: "Зустрінуся зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом та проведу інші двосторонні переговори.
Наші пріоритети – повернення усіх політичних в’язнів Криму і тимчасово окупованих територій, повернення всіх полонених та незаконно депортованих, представлення нашої формули миру, до реалізації якої необхідно залучити якомога більше держав, гарантування енергетичної безпеки наступної зими.
Іще один пріоритет – захист мусульманської спільноти України... Крим першим постраждав від російської окупації, і більшість із тих, хто зазнає репресій в окупованому Криму, – мусульмани".
Деталі: За словами Зеленського, в українську делегацію входить, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.