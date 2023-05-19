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Зеленський прилетів на саміт арабських держав

Валентина РоманенкоП'ятниця, 19 травня 2023, 13:01
Зеленський прилетів на саміт арабських держав
Володимир Зеленський. ілюстративне фото Getty Images

Президент України прибув до Саудівської Аравії, де виступить на саміті Ліги арабських держав.

Джерело: глава держави у соцмережах

Пряма мова: "Зустрінуся зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом та проведу інші двосторонні переговори.

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Наші пріоритети – повернення усіх політичних в’язнів Криму і тимчасово окупованих територій, повернення всіх полонених та незаконно депортованих, представлення нашої формули миру, до реалізації якої необхідно залучити якомога більше держав, гарантування енергетичної безпеки наступної зими.

Іще один пріоритет – захист мусульманської спільноти України... Крим першим постраждав від російської окупації, і більшість із тих, хто зазнає репресій в окупованому Криму, – мусульмани".

Деталі: За словами Зеленського, в українську делегацію входить, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

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Теми: Зеленськийправа людинивійна
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