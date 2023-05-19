Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский прилетел на саммит арабских государств

Валентина РоманенкоПятница, 19 мая 2023, 13:01
Зеленский прилетел на саммит арабских государств
Владимир Зеленский. иллюстративное фото Getty Images

Президент Украины прибыл в Саудовскую Аравию, где выступит на саммите Лиги арабских государств.

Источник: глава государства в соцсетях

Прямая речь: "Встречусь с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом и проведу другие двусторонние переговоры.

Реклама:

Наши приоритеты - возвращение всех политических заключенных Крыма и временно оккупированных территорий, возвращение всех пленных и незаконно депортированных, представление нашей формулы мира, к реализации которой необходимо привлечь как можно больше государств, обеспечение энергетической безопасности следующей зимой.

Еще один приоритет - защита мусульманского сообщества Украины. Крым первым пострадал от российской оккупации, и большинство из тех, кто подвергается репрессиям в оккупированном Крыму, - мусульмане".

Детали: По словам Зеленского, в украинскую делегацию входит лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Зеленскийправа человекавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Россияне сейчас могут изготавливать 67 ракет в месяц − разведка
Премьер Британии обратился к Путину по поводу поддержки Украины: Мы никуда не уйдем
Пропагандистка РФ Симоньян подумала, что ей прислали взрывчатку, а там оказалась вибропуля
ВСУ подтвердили, что перехватывают инициативу на Бахмутском направлении: продвинулись дальше
Последние новости
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
Все новости...
Реклама: