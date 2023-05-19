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Зеленский прилетел на саммит арабских государств

Валентина РоманенкоПятница, 19 мая 2023, 13:01
Зеленский прилетел на саммит арабских государств
Владимир Зеленский. иллюстративное фото Getty Images

Президент Украины прибыл в Саудовскую Аравию, где выступит на саммите Лиги арабских государств.

Источник: глава государства в соцсетях

Прямая речь: "Встречусь с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом и проведу другие двусторонние переговоры.

Наши приоритеты - возвращение всех политических заключенных Крыма и временно оккупированных территорий, возвращение всех пленных и незаконно депортированных, представление нашей формулы мира, к реализации которой необходимо привлечь как можно больше государств, обеспечение энергетической безопасности следующей зимой.

Еще один приоритет - защита мусульманского сообщества Украины. Крым первым пострадал от российской оккупации, и большинство из тех, кто подвергается репрессиям в оккупированном Крыму, - мусульмане".

Детали: По словам Зеленского, в украинскую делегацию входит лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Темы: Зеленскийправа человекавойна
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