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Росіяни нині можуть виготовляти 67 ракет на місяць − розвідка

Ірина БалачукП'ятниця, 19 травня 2023, 13:09
Росіяни нині можуть виготовляти 67 ракет на місяць − розвідка
Збита на Київщині російська ракета. Фото з Telegram керівника поліції Київщини Андрія Нєбитова

Росія вичерпала значний запас ракетного озброєння, але змогла налагодити виробництво, про що свідчать уламки збитих ракет, повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

Джерело: Скібіцький в коментарі РБК-Україна

Пряма мова представника ГУР: "Вони щонайменше двічі на місяць завозять "Калібри" до окупованого Криму. Зараз росіяни в змозі виготовляти близько 25 "Калібрів" на місяць, Х-101 – 35 одиниць, "Кинджалів" – дві одиниці в місяць, балістичних ракет 9М723 до "Іскандер-М" – п'ять одиниць. Таким чином, їм вдається завозити комплектуючі для виробництва ракетного озброєння, незважаючи на міжнародні санкції".

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Деталі: Скібіцький уточнив, що уламки збитих в Україні російських ракет свідчать про те, що ця зброя тільки-но зійшла з конвеєра − ці боєприпаси виготовили у першому кварталі 2023 року.

Розвідка вважає, що Росія тероризуватиме Україну ракетами, допоки в неї вистачатиме ресурсу, тож Україні важливо продовжувати укріплювати ППО.

Теми: Росіязброявійнарозвідка
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