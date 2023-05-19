Росіяни нині можуть виготовляти 67 ракет на місяць − розвідка

Росія вичерпала значний запас ракетного озброєння, але змогла налагодити виробництво, про що свідчать уламки збитих ракет, повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

Джерело: Скібіцький в коментарі РБК-Україна

Пряма мова представника ГУР: "Вони щонайменше двічі на місяць завозять "Калібри" до окупованого Криму. Зараз росіяни в змозі виготовляти близько 25 "Калібрів" на місяць, Х-101 – 35 одиниць, "Кинджалів" – дві одиниці в місяць, балістичних ракет 9М723 до "Іскандер-М" – п'ять одиниць. Таким чином, їм вдається завозити комплектуючі для виробництва ракетного озброєння, незважаючи на міжнародні санкції".

Деталі: Скібіцький уточнив, що уламки збитих в Україні російських ракет свідчать про те, що ця зброя тільки-но зійшла з конвеєра − ці боєприпаси виготовили у першому кварталі 2023 року.

Розвідка вважає, що Росія тероризуватиме Україну ракетами, допоки в неї вистачатиме ресурсу, тож Україні важливо продовжувати укріплювати ППО.