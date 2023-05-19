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Россияне сейчас могут изготавливать 67 ракет в месяц − разведка

Ирина БалачукПятница, 19 мая 2023, 13:09
Россияне сейчас могут изготавливать 67 ракет в месяц − разведка
Сбитая на Киевщине российская ракета. Фото из Telegram руководителя полиции Киевщины Андрея Небытова

Россия исчерпала значительный запас ракетного вооружения, но смогла наладить производство, о чем свидетельствуют обломки сбитых ракет, сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Источник: Скибицкий в комментарии РБК-Украина

Прямая речь представителя ГУР: "Они минимум дважды в месяц завозят "Калибры" в оккупированный Крым. Сейчас россияне в состоянии изготавливать около 25 "Калибров" в месяц, Х-101 − 35 единиц, "Кинжалов" − две единицы в месяц, баллистических ракет 9М723 к "Искандер-М" − пять единиц. Таким образом, им удается завозить комплектующие для производства ракетного вооружения, несмотря на международные санкции".

Детали: Скибицкий уточнил, что обломки сбитых в Украине российских ракет свидетельствуют о том, что это оружие только сошло с конвейера − эти боеприпасы изготовили в первом квартале 2023 года.

Разведка считает, что Россия будет терроризировать Украину ракетами, пока у нее будет хватать ресурса, поэтому Украине важно продолжать укреплять ПВО.

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Темы: Росcияоружиевойнаразведка
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