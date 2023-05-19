Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Підозру отримав російський генерал, який віддав наказ знищити "Мрію" – СБУ

Валентина РоманенкоП'ятниця, 19 травня 2023, 14:15
Підозру отримав російський генерал, який віддав наказ знищити Мрію – СБУ
Анатолій Концевой. фото з відкритих джерел

Служба безпеки України зібрала доказову базу на заступника командувача повітряно-десантними військами збройних сил РФ генерал-лейтенанта Анатолія Концевого, який бере участь в агресивній війні проти України.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Саме за його наказом окупанти здійснили тимчасове захоплення Гостомельського аеропорту на початку повномасштабного вторгнення.

Тоді під час активних бойових дій російські загарбники знищили найбільший у світі український літак АН-225 "Мрія".

Для штурму стратегічно важливого аеродрому в Україні Концевой задіяв підрозділи спецпризначення повітряно-десантних військ та армійської авіації країни-агресора".

Деталі: За даними слідства, ще з 2019 року генерал організував на території Росії та Білорусі підготовку ворожих десантників до ураження та захоплення стратегічних наземних цілей на території нашої держави.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Концевому про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни, вчиненому за попередньою змовою осіб.

ВІДЕО ДНЯ

Санкція статей передбачає покарання до 15 років тюрми.

Теми: СБУвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб промовчав про бої в Бахмуті, ISW назвав причину

NYT про Бєлгородську область: Підрозділи зазнали незначних втрат

Лукашенко: Заспокойтесь, помирати не збираюсь

"Це дискредитація": депутатка Ар’єва каже, що не була під наркотиком у ДТП

фотоПутіну принесли карту, де "нема України", а він знову вирішив похизуватися "знанням історії"

Гайдай про призначення послом в Казахстані: Офіційної відмови немає

Усі новини...
СБУ
СБУ викрила на держзраді жителя Буковини
Викрили клірика УПЦ МП, який освячував російських вояк під час окупації Ізюма
Агент РФ за кермом таксі: експосадовець податкової міліції шпигував за позиціями ЗСУ
Останні новини
06:53
Бахмут і Мар’їнка залишаються епіцентром бойових дій – зведення
06:10
На окупованій Луганщині загарбники планують нову хвилю вивезення дітей – спротив
05:06
Генштаб промовчав про бої в Бахмуті, ISW назвав причину
04:06
Пентагон пояснив деталі надання Україні F-16
03:18
Резніков і глава Пентагону обговорили підготовку до наступного "Рамштайну"
02:33
Держдеп США про "зернову угоду": Росія продовжує вдаватися до "явних порушень"
01:44
Росія заявила про перехоплення бомбардувальників США, Пентагон відповів
00:58
Ворог гатив по громадах Сумщини, скинув 6 мін
00:12
У Бєлгороді з БПЛА скинуто вибуховий пристрій – російська влада
23:42
NYT про Бєлгородську область: Підрозділи зазнали незначних втрат
Усі новини...
Реклама: