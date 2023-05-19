Підозру отримав російський генерал, який віддав наказ знищити "Мрію" – СБУ

Служба безпеки України зібрала доказову базу на заступника командувача повітряно-десантними військами збройних сил РФ генерал-лейтенанта Анатолія Концевого, який бере участь в агресивній війні проти України.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Саме за його наказом окупанти здійснили тимчасове захоплення Гостомельського аеропорту на початку повномасштабного вторгнення.

Тоді під час активних бойових дій російські загарбники знищили найбільший у світі український літак АН-225 "Мрія".

Для штурму стратегічно важливого аеродрому в Україні Концевой задіяв підрозділи спецпризначення повітряно-десантних військ та армійської авіації країни-агресора".

Деталі: За даними слідства, ще з 2019 року генерал організував на території Росії та Білорусі підготовку ворожих десантників до ураження та захоплення стратегічних наземних цілей на території нашої держави.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Концевому про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни, вчиненому за попередньою змовою осіб.

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