Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Підозру отримав російський генерал, який віддав наказ знищити "Мрію" – СБУ

Валентина РоманенкоП'ятниця, 19 травня 2023, 14:15
Підозру отримав російський генерал, який віддав наказ знищити Мрію – СБУ
Анатолій Концевой. фото з відкритих джерел

Служба безпеки України зібрала доказову базу на заступника командувача повітряно-десантними військами збройних сил РФ генерал-лейтенанта Анатолія Концевого, який бере участь в агресивній війні проти України.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Саме за його наказом окупанти здійснили тимчасове захоплення Гостомельського аеропорту на початку повномасштабного вторгнення.

Реклама:

Тоді під час активних бойових дій російські загарбники знищили найбільший у світі український літак АН-225 "Мрія".

Для штурму стратегічно важливого аеродрому в Україні Концевой задіяв підрозділи спецпризначення повітряно-десантних військ та армійської авіації країни-агресора".

Деталі: За даними слідства, ще з 2019 року генерал організував на території Росії та Білорусі підготовку ворожих десантників до ураження та захоплення стратегічних наземних цілей на території нашої держави.

ВІДЕО ДНЯ

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Концевому про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни, вчиненому за попередньою змовою осіб.

Санкція статей передбачає покарання до 15 років тюрми.

Теми: СБУвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

Усі новини...
СБУ
СБУ атакувала аеродром у Курську 27 серпня картонними дронами – джерела
У Полтаві затримали фітнес-тренера, який ображав військових
СБУ затримала екскомандира луганських "Прізраков": ховався в Одесі
Останні новини
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, тривога в Києві
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
Усі новини...
Реклама: