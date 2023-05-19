Подозрение получил генерал РФ, который отдал приказ уничтожить "Мрию" – СБУ
Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на заместителя командующего воздушно-десантными войсками вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Анатолия Концевого, который участвует в агрессивной войне против Украины.
Источник: пресс-служба СБУ
Дословно: "Именно по его приказу оккупанты осуществили временный захват Гостомельского аэропорта в начале полномасштабного вторжения.
Тогда во время активных боевых действий российские захватчики уничтожили крупнейший в мире украинский самолет АН-225 "Мрия".
Для штурма стратегически важного аэродрома в Украине Концевой задействовал подразделения спецназначения воздушно-десантных войск и армейской авиации страны-агрессора".
Детали: По данным следствия, еще с 2019 года генерал организовал на территории России и Беларуси подготовку вражеских десантников к поражению и захвату стратегических наземных целей на территории нашего государства.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Концевому о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны, совершенном по предварительному сговору лиц.
Санкция статей предусматривает наказание до 15 лет тюрьмы.