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Подозрение получил генерал РФ, который отдал приказ уничтожить "Мрию" – СБУ

Валентина РоманенкоПятница, 19 мая 2023, 14:15
Подозрение получил генерал РФ, который отдал приказ уничтожить Мрию – СБУ
Анатолий Концевой. фото из открытых источников

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на заместителя командующего воздушно-десантными войсками вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Анатолия Концевого, который участвует в агрессивной войне против Украины.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Именно по его приказу оккупанты осуществили временный захват Гостомельского аэропорта в начале полномасштабного вторжения.

Тогда во время активных боевых действий российские захватчики уничтожили крупнейший в мире украинский самолет АН-225 "Мрия".

Для штурма стратегически важного аэродрома в Украине Концевой задействовал подразделения спецназначения воздушно-десантных войск и армейской авиации страны-агрессора".

Детали: По данным следствия, еще с 2019 года генерал организовал на территории России и Беларуси подготовку вражеских десантников к поражению и захвату стратегических наземных целей на территории нашего государства.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Концевому о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны, совершенном по предварительному сговору лиц.

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Темы: СБУвойна
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