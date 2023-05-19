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Окупанти підтоплюють поля на Запоріжжі і мінують дамби − голова ОВА

Ірина БалачукП'ятниця, 19 травня 2023, 15:09
Окупанти підтоплюють поля на Запоріжжі і мінують дамби − голова ОВА
Тимчасово окуповані території Запорізької області. Скриншот з deepstatemap

Російські окупанти мінують дамби та затоплюють поля у Запорізькій області, боячись українського контрнаступу.

Джерело: голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram

Пряма мова Малашка: "Вояки РФ підтоплюють поля у Василівському районі, підвищуючи рівень води в каналах, мінують дамби, засіяні поля та всю лінію фронту, готуючись до наступу ЗСУ та свого "повернення додому"".

Деталі: Він також додав, що зросла кількість російських обстрілів − від авіації, РСЗВ та артилерії потерпають багатостраждальні міста-герої Оріхів, Мала Токмачка, Гуляйполе тощо.

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Малашко вважає, що ударами по мирних населених пунктах ворог намагається стримувати контрнаступ.

Голова ОВА також нагадав, що вже близько місяця росіяни із ЗАЕС вивозять документи, а з домівок людей − їхні особисті речі. 

Теми: Запорізька областьокупаціяконтрнаступ
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