Окупанти підтоплюють поля на Запоріжжі і мінують дамби − голова ОВА

Російські окупанти мінують дамби та затоплюють поля у Запорізькій області, боячись українського контрнаступу.

Джерело: голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram

Пряма мова Малашка: "Вояки РФ підтоплюють поля у Василівському районі, підвищуючи рівень води в каналах, мінують дамби, засіяні поля та всю лінію фронту, готуючись до наступу ЗСУ та свого "повернення додому"".



Деталі: Він також додав, що зросла кількість російських обстрілів − від авіації, РСЗВ та артилерії потерпають багатостраждальні міста-герої Оріхів, Мала Токмачка, Гуляйполе тощо.

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Малашко вважає, що ударами по мирних населених пунктах ворог намагається стримувати контрнаступ.



Голова ОВА також нагадав, що вже близько місяця росіяни із ЗАЕС вивозять документи, а з домівок людей − їхні особисті речі.