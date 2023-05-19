Окупанти підтоплюють поля на Запоріжжі і мінують дамби − голова ОВА

Російські окупанти мінують дамби та затоплюють поля у Запорізькій області, боячись українського контрнаступу.

Джерело: голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram

Пряма мова Малашка: "Вояки РФ підтоплюють поля у Василівському районі, підвищуючи рівень води в каналах, мінують дамби, засіяні поля та всю лінію фронту, готуючись до наступу ЗСУ та свого "повернення додому"".



Деталі: Він також додав, що зросла кількість російських обстрілів − від авіації, РСЗВ та артилерії потерпають багатостраждальні міста-герої Оріхів, Мала Токмачка, Гуляйполе тощо.

Малашко вважає, що ударами по мирних населених пунктах ворог намагається стримувати контрнаступ.



Голова ОВА також нагадав, що вже близько місяця росіяни із ЗАЕС вивозять документи, а з домівок людей − їхні особисті речі.