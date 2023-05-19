Оккупанты подтапливают поля на Запорожье и минируют дамбы − глава ОВА

Российские оккупанты минируют дамбы и затапливают поля в Запорожской области, боясь украинского контрнаступления.

Источник: глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram

Прямая речь Малашко: "Вояки РФ подтапливают поля в Васильевском районе, повышая уровень воды в каналах, минируют дамбы, засеянные поля и всю линию фронта, готовясь к наступлению ВСУ и своему "возвращению домой"".

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Детали: Он также добавил, что возросло количество российских обстрелов − от авиации, РСЗО и артиллерии страдают многострадальные города-герои Орехов, Малая Токмачка, Гуляйполе и др.

Малашко считает, что ударами по мирным населенным пунктам враг пытается сдерживать контрнаступление.

Глава ОВА также напомнил, что уже около месяца россияне с ЗАЭС вывозят документы, а из домов людей − их личные вещи.