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Троє енергетиків загинули внаслідок обстрілів Сумщини

Тетяна Лозовенко, Євген КізіловП'ятниця, 19 травня 2023, 19:20
Троє енергетиків загинули внаслідок обстрілів Сумщини
УЙНУВАННЯ НА СУМЩИНІ ПІСЛЯ ОБСТРІЛІВ РОСІЯН, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ОВА

Внаслідок обстрілів Сумської області вдень 19 травня загинули троє енергетиків.

Джерело: пресслужба Сумської ОВА, Міністерство енергетики

Деталі: Згідно з повідомленням ОДА, близько опівдня в Юнаківській громаді внаслідок обстрілів загинули три цивільні особи.

Пізніше Міненерго уточнило, що йдеться про трьох енергетиків. Росіяни вдарили безпілотником по автомобілю, на якому енергетики виїхали на об’єкт.

Жертвами російського удару стали працівники "Сумиобленерго" Роман Лісовенко, Олександр Шпак та Геннадій Похилько.

Теми: Сумська областьжертвивійнаобстріл
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