Три человека погибли в результате обстрелов Сумщины
Пятница, 19 мая 2023, 19:20
Трое энергетиков погибли в результате обстрелов Сумщины
В результате обстрелов Сумской области днем 19 мая погибли трое энергетиков.
Источник: пресс-служба Сумской ОГА, Министерство энергетики
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Детали: Согласно сообщению ОГА, около полудня в Юнаковской общине в результате обстрелов погибли три гражданских лица.
Позже Минэнерго уточнило, что речь идет о трех энергетиках. Россияне ударили беспилотником по автомобилю, на котором энергетики выехали на объект.
Жертвами российского удара стали работники "Сумыоблэнерго" Роман Лисовенко, Александр Шпак и Геннадий Похилько.
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