Три человека погибли в результате обстрелов Сумщины

РАЗРУШЕНИЯ НА СУМЩИНЕ ПОСЛЕ ОБСТРЕЛОВ РОССИЯН, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ОВА

Трое энергетиков погибли в результате обстрелов Сумщины

В результате обстрелов Сумской области днем 19 мая погибли трое энергетиков.

Источник: пресс-служба Сумской ОГА, Министерство энергетики

Детали: Согласно сообщению ОГА, около полудня в Юнаковской общине в результате обстрелов погибли три гражданских лица.

Позже Минэнерго уточнило, что речь идет о трех энергетиках. Россияне ударили беспилотником по автомобилю, на котором энергетики выехали на объект.

Жертвами российского удара стали работники "Сумыоблэнерго" Роман Лисовенко, Александр Шпак и Геннадий Похилько.