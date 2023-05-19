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Три человека погибли в результате обстрелов Сумщины

Татьяна Лозовенко, Евгений КизиловПятница, 19 мая 2023, 19:20
Три человека погибли в результате обстрелов Сумщины
РАЗРУШЕНИЯ НА СУМЩИНЕ ПОСЛЕ ОБСТРЕЛОВ РОССИЯН, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ОВА

Трое энергетиков погибли в результате обстрелов Сумщины

В результате обстрелов Сумской области днем 19 мая погибли трое энергетиков.

Источник: пресс-служба Сумской ОГА, Министерство энергетики

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Детали: Согласно сообщению ОГА, около полудня в Юнаковской общине в результате обстрелов погибли три гражданских лица.

Позже Минэнерго уточнило, что речь идет о трех энергетиках. Россияне ударили беспилотником по автомобилю, на котором энергетики выехали на объект.

Жертвами российского удара стали работники "Сумыоблэнерго" Роман Лисовенко, Александр Шпак и Геннадий Похилько.

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Темы: Сумская областьжертвывойнаобстрел
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