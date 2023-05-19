Reuters: Київ готовий дозволити транзит російського аміаку лише за однієї умови

Київ розгляне можливість дозволити транзит російського аміаку через свою територію для експорту за умови, що нещодавно відновлена Чорноморська зернова ініціатива буде розширена і включатиме більше українських портів і ширший спектр товарів.

Як пише "Європейська правда", про це агентству Reuters повідомило джерело в українському уряді.

Чорноморська зернова ініціатива, укладена за посередництва Туреччини та ООН у липні минулого року, сприяє "безпечному судноплавству для експорту зерна та супутніх продуктів харчування і добрив, включаючи аміак" з трьох українських портів.

Джерело в українському уряді, яке попросило не називати його імені, повідомило Reuters, що угода не стосується транзиту російського аміаку через Україну.

Росія, великий експортер аміаку, наполягала на відновленні поставок аміаку через трубопровід з російського Тольятті до чорноморського порту "Південний" поблизу Одеси, який розрахований на перекачування до 2,5 млн тонн аміаку на рік.

Організація Об'єднаних Націй також підтримала відновлення поставок аміаку трубопроводом, намагаючись допомогти глобальній продовольчій безпеці.

Лише три з найбільших чорноморських портів України включені в угоду. Київ неодноразово заявляв, що хотів би, щоб угода охоплювала більше товарів і портів.

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Джерело в уряді повідомило, що в тексті, узгодженому в середу, не згадується аміакопровід Тольятті-Одеса і транзит аміаку, і що для того, щоб охопити український маршрут, буде потрібна додаткова угода. У свою чергу Україна висуне свої вимоги.

"Ми говоримо наступне: якщо вона (угода) включає аміакопровід, то Україна повинна отримати деякі додаткові речі, які слугуватимуть нашим національним інтересам", – сказало джерело.

"Це розширення географії угоди та переліку товарів (для експорту через коридор). Тоді це може слугувати інтересам нашої країни" – зазначив співрозмовник.

Джерело не уточнило, які саме товари Україна хотіла б включити до списку.

Раніше посадовці заявляли, що Україна, яка раніше експортувала сталь через Чорне море, має потребу в експорті металопродукції.

Нагадаємо, незважаючи на погрози Росії вийти з угоди, в середу, за день до закінчення терміну її дії, Чорноморська зернова ініціатива була продовжена на два місяці.