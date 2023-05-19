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Reuters: Киев готов разрешить транзит российского аммиака только при одном условии

"Европейская правда"Пятница, 19 мая 2023, 18:07
Reuters: Киев готов разрешить транзит российского аммиака только при одном условии
Кабинет министров Украины, фото Getty Images

Киев рассмотрит возможность разрешить транзит российского аммиака через свою территорию для экспорта при условии, что недавно восстановленная Черноморская зерновая инициатива будет расширена и будет включать больше украинских портов и широкий спектр товаров.

Как пишет "Европейская правда", об этом агентству Reuters сообщил источник в украинском правительстве.

Черноморская зерновая инициатива, заключенная при посредничестве Турции и ООН в июле прошлого года, способствует "безопасному судоходству для экспорта зерна и сопутствующих продуктов питания и удобрений, включая аммиак" из трех украинских портов.

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Источник в украинском правительстве, который попросил не называть его имени, сообщил Reuters, что соглашение не касается транзита российского аммиака через Украину.

Россия, крупный экспортер аммиака, настаивала на возобновлении поставок аммиака через трубопровод из российского Тольятти в черноморский порт "Южный" близ Одессы, который рассчитан на перекачку до 2,5 млн тонн аммиака в год.

Организация Объединенных Наций также поддержала возобновление поставок аммиака по трубопроводу, пытаясь помочь глобальной продовольственной безопасности.

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Только три из крупнейших черноморских портов Украины включены в соглашение. Киев неоднократно заявлял, что хотел бы, чтобы соглашение охватывало больше товаров и портов.

Источник в правительстве сообщил, что в тексте, согласованном в среду, не упоминается аммиакопровод Тольятти-Одесса и транзит аммиака, и что для того, чтобы охватить украинский маршрут, потребуется дополнительное соглашение. В свою очередь Украина выдвинет свои требования.

"Мы говорим следующее: если оно (соглашение) включает аммиакопровод, то Украина должна получить некоторые дополнительные вещи, которые будут служить нашим национальным интересам", – сказал источник.

"Это расширение географии соглашения и перечня товаров (для экспорта через коридор). Тогда это может служить интересам нашей страны", – отметил собеседник.

Источник не уточнил, какие именно товары Украина хотела бы включить в список.

Ранее чиновники заявляли, что Украина, которая ранее экспортировала сталь через Черное море, нуждается в экспорте металлопродукции.

Напомним, несмотря на угрозы России выйти из соглашения, в среду, за день до окончания срока его действия, Черноморская зерновая инициатива была продлена на два месяца.

Темы: КиевРосcиясанкциизерно
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