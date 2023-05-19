Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

CNN: США візьмуть участь у "коаліції винищувачів" – навчатимуть українських льотчиків

"Європейська правда"П'ятниця, 19 травня 2023, 18:16
CNN: США візьмуть участь у коаліції винищувачів – навчатимуть українських льотчиків
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден на саміті "Групи семи" в Японії підтвердив участь Вашингтона в ініціативі союзників із підготовки українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління, зокрема й F-16.

Про це, як пише "Європейська правда", телеканалу CNN повідомив високопосадовець Білого дому на умовах анонімності.

За словами співрозмовника CNN, навчання українських льотчиків, найімовірніше, відбуватиметься лише в Європі, але американський персонал братиме в ньому участь разом із європейськими союзниками й партнерами.

"Оскільки навчання відбуватимуться протягом наступних місяців, наша коаліція країн, які беруть участь у цих зусиллях, вирішить, коли насправді надати літаки, скільки ми їх надамо і хто їх надасть", – додав посадовець США.

Він підкреслив, що станом на зараз "Сполучені Штати та наші союзники і партнери зосередилися на наданні Україні переважної більшості систем, озброєнь та навчання, необхідних для проведення наступальних операцій цієї весни та влітку".

"Дискусії про вдосконалення українських Повітряних сил відображають нашу довгострокову відданість самообороні України", – зазначило джерело CNN.

Раніше телеканал CNN повідомив, що адміністрація президента Джо Байдена протягом останніх тижнів дала зрозуміти європейським союзникам, що США дозволять їм передати винищувачі F-16 в Україну.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, портал Yahoo News отримав у розпорядження документ ВПС США, в якому йдеться, що навчальна програма для українських пілотів на F-16 може становити чотири місяці.

Теми: СШАУкраїнавійназброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб промовчав про бої в Бахмуті, ISW назвав причину

NYT про Бєлгородську область: Підрозділи зазнали незначних втрат

Лукашенко: Заспокойтесь, помирати не збираюсь

"Це дискредитація": депутатка Ар’єва каже, що не була під наркотиком у ДТП

фотоПутіну принесли карту, де "нема України", а він знову вирішив похизуватися "знанням історії"

Гайдай про призначення послом в Казахстані: Офіційної відмови немає

Усі новини...
США
США посилять стримування РФ у Чорноморському регіоні
Байден у Хіросімі оголосить про чергову військову допомогу Україні на $375 млн – ЗМІ
Залужний обговорив з Міллі ефективну роботу Patriot і попросив ще ППО  
Останні новини
06:53
Бахмут і Мар’їнка залишаються епіцентром бойових дій – зведення
06:10
На окупованій Луганщині загарбники планують нову хвилю вивезення дітей – спротив
05:06
Генштаб промовчав про бої в Бахмуті, ISW назвав причину
04:06
Пентагон пояснив деталі надання Україні F-16
03:18
Резніков і глава Пентагону обговорили підготовку до наступного "Рамштайну"
02:33
Держдеп США про "зернову угоду": Росія продовжує вдаватися до "явних порушень"
01:44
Росія заявила про перехоплення бомбардувальників США, Пентагон відповів
00:58
Ворог гатив по громадах Сумщини, скинув 6 мін
00:12
У Бєлгороді з БПЛА скинуто вибуховий пристрій – російська влада
23:42
NYT про Бєлгородську область: Підрозділи зазнали незначних втрат
Усі новини...
Реклама: