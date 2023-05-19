CNN: США візьмуть участь у "коаліції винищувачів" – навчатимуть українських льотчиків

Президент США Джо Байден на саміті "Групи семи" в Японії підтвердив участь Вашингтона в ініціативі союзників із підготовки українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління, зокрема й F-16.

Про це, як пише "Європейська правда", телеканалу CNN повідомив високопосадовець Білого дому на умовах анонімності.

За словами співрозмовника CNN, навчання українських льотчиків, найімовірніше, відбуватиметься лише в Європі, але американський персонал братиме в ньому участь разом із європейськими союзниками й партнерами.

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"Оскільки навчання відбуватимуться протягом наступних місяців, наша коаліція країн, які беруть участь у цих зусиллях, вирішить, коли насправді надати літаки, скільки ми їх надамо і хто їх надасть", – додав посадовець США.

Він підкреслив, що станом на зараз "Сполучені Штати та наші союзники і партнери зосередилися на наданні Україні переважної більшості систем, озброєнь та навчання, необхідних для проведення наступальних операцій цієї весни та влітку".

"Дискусії про вдосконалення українських Повітряних сил відображають нашу довгострокову відданість самообороні України", – зазначило джерело CNN.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше телеканал CNN повідомив, що адміністрація президента Джо Байдена протягом останніх тижнів дала зрозуміти європейським союзникам, що США дозволять їм передати винищувачі F-16 в Україну.

Крім того, портал Yahoo News отримав у розпорядження документ ВПС США, в якому йдеться, що навчальна програма для українських пілотів на F-16 може становити чотири місяці.