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CNN: США примут участие в "коалиции истребителей" – будут обучать украинских летчиков

"Европейская правда"Пятница, 19 мая 2023, 18:16
CNN: США примут участие в коалиции истребителей – будут обучать украинских летчиков
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден на саммите "Группы семи" в Японии подтвердил участие Вашингтона в инициативе союзников по подготовке украинских летчиков на истребителях четвертого поколения, в том числе и F-16.

Об этом, как пишет "Европейская правда", телеканалу CNN сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома на условиях анонимности.

По словам собеседника CNN, обучение украинских летчиков, скорее всего, будет происходить только в Европе, но американский персонал будет принимать в нем участие вместе с европейскими союзниками и партнерами.

"Поскольку учения будут проходить в течение следующих месяцев, наша коалиция стран, участвующих в этих усилиях, решит, когда на самом деле предоставить самолеты, сколько мы их предоставим и кто их предоставит", – добавил чиновник США.

Он подчеркнул, что по состоянию на сейчас "Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры сосредоточились на предоставлении Украине подавляющего большинства систем, вооружений и обучения, необходимых для проведения наступательных операций этой весной и летом".

"Дискуссии о совершенствовании украинских Воздушных сил отражают нашу долгосрочную приверженность самообороне Украины", – отметил источник CNN.

Ранее телеканал CNN сообщил, что администрация президента Джо Байдена в течение последних недель дала понять европейским союзникам, что США позволят им передать истребители F-16 в Украину.

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Кроме того, портал Yahoo News получил в распоряжение документ ВВС США, в котором говорится, что учебная программа для украинских пилотов на F-16 может составлять четыре месяца.

Темы: СШАУкраинавойнаоружие
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