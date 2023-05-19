Росіяни з'єднали острів Джарилгач з окупованою Херсонщиною
П'ятниця, 19 травня 2023, 19:04
Російські війська засипали піском смугу води між материком і островом Джарилгач, таким чином приєднавши його до окупованих територій Херсонщини.
Джерело: Сухопутні війська в Telegram
Дослівно: "За підтвердженою інформацією, російські окупаційні війська з’єднали острів Джарилгач з окупованою материковою частиною Херсонської області в районі населеного пункту Лазурне, засипавши переправу до острова піском".
Реклама:
Деталі: У військах пояснили, що це зроблено з метою більш інтенсивного використання природоохоронної території національного парку для військових потреб.
Зокрема, окупанти облаштували на острові військовий полігон.