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Росіяни з'єднали острів Джарилгач з окупованою Херсонщиною

Євген КізіловП'ятниця, 19 травня 2023, 19:04
Росіяни з'єднали острів Джарилгач з окупованою Херсонщиною
острів джарилгач, google maps

Російські війська засипали піском смугу води між материком і островом Джарилгач, таким чином приєднавши його до окупованих територій Херсонщини.

Джерело: Сухопутні війська в Telegram

Дослівно: "За підтвердженою інформацією, російські окупаційні війська з’єднали острів Джарилгач з окупованою материковою частиною Херсонської області в районі населеного пункту Лазурне, засипавши переправу до острова піском".

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Деталі: У військах пояснили, що це зроблено з метою більш інтенсивного використання природоохоронної території національного парку для військових потреб.

Зокрема, окупанти облаштували на острові військовий полігон.

Теми: Херсонська областьокупаціявійна
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