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Россияне соединили остров Джарылгач с оккупированной Херсонщиной

Евгений КизиловПятница, 19 мая 2023, 19:04
Россияне соединили остров Джарылгач с оккупированной Херсонщиной
остров джарылгач, google maps

Российские войска засыпали песком полосу воды между материком и островом Джарылгач, таким образом присоединив его к оккупированным территориям Херсонщины.

Источник: Сухопутные войска в Telegram

Дословно: "По подтвержденной информации, российские оккупационные войска соединили остров Джарылгач с оккупированной материковой частью Херсонской области в районе населенного пункта Лазурное, засыпав переправу к острову песком".

 

Детали: В войсках объяснили, что это сделано с целью более интенсивного использования природоохранной территории национального парка для военных нужд.

В частности, оккупанты обустроили на острове военный полигон.

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Темы: Херсонская областьоккупациявойна
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