США і союзники планують дати Україні F-16 – NBC

США та їхні союзники планують надати Україні винищувачі F-16 в межах довгострокових зусиль зі зміцнення безпеки Києва.

Про це високопосадовець Білого дому заявив у коментарі NBC News, пише "Європейська правда".

За словами джерела телеканалу, наразі терміни надання Україні сучасних винищувачів не встановлені, але вони не будуть використовуватися під час прийдешнього контрнаступу України проти російських сил.

У найближчі місяці США та їхні союзники "вирішать, коли фактично надати винищувачі, скільки ми їх надамо і хто їх надасть", – сказав посадовець, додавши, що F-16 не обов'язково надходитимуть безпосередньо зі США.

"Дискусії про вдосконалення українських військово-повітряних відображають нашу довгострокову прихильність до самооборони України", – додав він.

Досі американська сторона не підтверджувала готовності сприяти переданню Україні винищувачів F-16, хоча в коментарях для ЗМІ посадовці й не заперечували, що підтримають рішення інших країн надати Києву власну авіацію.

Перед цим, за даними ЗМІ, президент США Джо Байден на саміті "Групи семи" в Японії підтвердив участь Вашингтона в ініціативі союзників із підготовки українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління, зокрема й F-16.

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Нагадаємо, раніше цього тижня Велика Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, націленої на закупівлю F-16 для України.