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США и союзники планируют дать Украине F-16 – NBC

"Европейская правда"Пятница, 19 мая 2023, 20:11
США и союзники планируют дать Украине F-16 – NBC
истребитель F-16, Getty Images

США и их союзники планируют предоставить Украине истребители F-16 в рамках долгосрочных усилий по укреплению безопасности Киева.

Об этом чиновник Белого дома заявил в комментарии NBC News, пишет "Европейская правда".

По словам источника телеканала, пока сроки предоставления Украине современных истребителей не установлены, но они не будут использоваться во время грядущего контрнаступления Украины против российских сил.

В ближайшие месяцы США и их союзники "решат, когда фактически предоставить истребители, сколько мы их предоставим и кто их предоставит", – сказал чиновник, добавив, что F-16 не обязательно будут поступать непосредственно из США.

"Дискуссии о совершенствовании украинских военно-воздушных отражают нашу долгосрочную приверженность к самообороне Украины", – добавил он.

До сих пор американская сторона не подтверждала готовности способствовать передаче Украине истребителей F-16, хотя в комментариях для СМИ чиновники и не отрицали, что поддержат решение других стран предоставить Киеву собственную авиацию.

Перед этим, по данным СМИ, президент США Джо Байден на саммите "Группы семи" в Японии подтвердил участие Вашингтона в инициативе союзников по подготовке украинских летчиков на истребителях четвертого поколения, в том числе и F-16.

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Напомним, ранее на этой неделе Великобритания объявила о начале работы международной коалиции стран, нацеленной на закупку F-16 для Украины

Темы: СШАистребителиУкраина
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