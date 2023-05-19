Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США и союзники планируют дать Украине F-16 – NBC

"Европейская правда"Пятница, 19 мая 2023, 20:11
США и союзники планируют дать Украине F-16 – NBC
истребитель F-16, Getty Images

США и их союзники планируют предоставить Украине истребители F-16 в рамках долгосрочных усилий по укреплению безопасности Киева.

Об этом чиновник Белого дома заявил в комментарии NBC News, пишет "Европейская правда".

По словам источника телеканала, пока сроки предоставления Украине современных истребителей не установлены, но они не будут использоваться во время грядущего контрнаступления Украины против российских сил.

Реклама:

В ближайшие месяцы США и их союзники "решат, когда фактически предоставить истребители, сколько мы их предоставим и кто их предоставит", – сказал чиновник, добавив, что F-16 не обязательно будут поступать непосредственно из США.

"Дискуссии о совершенствовании украинских военно-воздушных отражают нашу долгосрочную приверженность к самообороне Украины", – добавил он.

До сих пор американская сторона не подтверждала готовности способствовать передаче Украине истребителей F-16, хотя в комментариях для СМИ чиновники и не отрицали, что поддержат решение других стран предоставить Киеву собственную авиацию.

ВИДЕО ДНЯ

Перед этим, по данным СМИ, президент США Джо Байден на саммите "Группы семи" в Японии подтвердил участие Вашингтона в инициативе союзников по подготовке украинских летчиков на истребителях четвертого поколения, в том числе и F-16.

Напомним, ранее на этой неделе Великобритания объявила о начале работы международной коалиции стран, нацеленной на закупку F-16 для Украины

Темы: СШАистребителиУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Россияне перебросили под Бахмут еще несколько тысяч оккупантов, продолжаются тяжелые бои – Маляр
Три человека погибли в результате обстрелов Сумщины
В Марьинке бои шли в центре города, сейчас враг концентрируется на флангах – Маляр
В оккупированном Мариуполе раздались взрывы: пылало в аэропорту, где обосновались россияне
Последние новости
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
Все новости...
Реклама: