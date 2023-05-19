Росія ввозить через Казахстан дрони і мікросхеми для ракет – розслідування

Незважаючи на західні санкції, Росія купує та ввозить безпілотники та електроніку для своїх збройних сили через Казахстан.

Джерело: розслідування "Важных историй", Центру дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) та журналу Der Spiegel

Дослівно: "Статистика зовнішньої торгівлі показує, що обсяги імпорту дронів і мікроелектроніки в Казахстан значно зросли після вторгнення Росії в Україну. Зросли і масштаби імпорту цих товарів з Казахстану в Росію.

Посередниками імпорту виступають казахстанські компанії, зареєстровані росіянами після початку війни. Журналісти знайшли кілька прикладів таких підприємств.

Казахстанська компанія "Аспан Арба" імпортувала дрони і постачала їх російській компанії "Небесная механика", яка продавала їх організаціям, пов'язаним із військовими. Обома компаніями володіють і керують одні й ті самі особи.

Казахстанська компанія Da Group 22 імпортувала в Росію електроніку, яку отримала з Німеччини".

Деталі: Зокрема, у 2022 році з Казахстану в Росію ввезли дрони на 1,23 мільйона доларів.

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Росія і Казахстан входять до Євразійського економічного союзу, і між ними немає митних кордонів.

У 2021 році в Казахстан ввезли так мало дронів, що вони не фігурували в даних Бюро національної статистики країни. А в 2022 році Казахстан імпортував дрони на близько 5 мільйонів доларів - майже всі вони були закуплені в Китаї.

У Росії продаються дрони DJI, хоча китайський виробник стверджує, що не постачає продукцію росіянам.

У DJI стверджують, що її продукція призначена виключно для мирних цілей і з квітня минулого року не поставляється ні в Росію, ні в Україну.

Але в Росії є офіційний постачальник дронів DJI - компанія "Небесная механика".

На її сайті серед партнерів вказані нафтогазові та гірничодобувні компанії, оператори мобільного зв'язку, РЖД, МНС і МВС.

Журналісти отримали дані про транзакції "Небесної механіки": платежі свідчать про те, що компанія також продає дрони DJI російським групам, зареєстрованим як НКО, які підтримують вторгнення в Україну.

Одна з таких організацій - фонд "Народний фронт. Все для перемоги". Фонд збирає кошти на оснащення підрозділів російської армії, які воюють в Україні.

Але основним покупцем "Небесної механіки" у 2022 році стала компанія DJI Ars Moskva. Судячи з усього, вона пов'язана з "Небесною механікою" - її власником щонайменше до 2021 року був співробітник "Небесної механіки".

Під брендом Digbox ця компанія продає дрони та інші товари на онлайн-майданчику Ozon, де російські військові закуповують спорядження.

Журналісти отримали дані російської митниці, які показують, що 2022 року в Росію ввезли понад 500 дронів від казахстанської компанії "Аспан Арба".

Компанію зареєстрували у квітні 2022 року, через кілька місяців після початку російського вторгнення в Україну. Судячи з усього, казахстанською компанією "Аспан Арба" і російською "Небесною механікою" керують одні й ті самі особи.

Власником обох компаній значиться Ілля Гольберг. Директор казахстанської компанії Михайло Сапожніков володів "Небесною механікою" спільно з Гольбергом.

Згідно з витоком клієнтської бази кур'єрської служби СДЕК, номер телефону, зазначений на сайті "Аспан Арби", - це номер ще одного співробітника "Небесної механіки".

"Аспан Арба" казахстанська компанія, тому ніщо не заважає їй імпортувати іноземні безпілотники.

За даними Міністерства цифрового розвитку Казахстану, у травні 2022 року компанія отримала ліцензії на імпорт понад 18 тисяч дронів DJI на суму 45 мільйонів доларів від DJI Europe B.V., голландської "дочки" китайського виробника дронів.

У 2021 році до Казахстану імпортували мікросхеми (такими компонентами оснащуються ракети і роботи-сапери) на 35 мільйонів доларів, але у 2022 році він зріс до 75 мільйонів доларів.

При цьому обсяг експорту мікросхем до Росії зріс у більш ніж 70 разів: з 245 тисяч до 18 мільйонів доларів.

Так, російська фірма "Стек" у 2022 і 2023 роках імпортувала з Казахстану мікросхеми, діоди і транзистори на суму 4,2 мільйона доларів.

Виробників компонентів у документах не вказано, але вказано країни походження товару: їх ввезли в Казахстан із Гонконгу, Німеччини, Нідерландів і Сінгапуру.

Серед клієнтів компанії на сайті вказано Особливе конструкторське бюро МЕІ - розробник радіотехнічних систем, що входить до складу держкорпорації РФ "Роскосмос", а також Московський прожекторний завод, виробник систем електропостачання для російських стратегічних ракетних комплексів і комплексів ППО.

У 2022 році "Стек" переважно продавала товари компанії "Сет-1".

Зараз сайт "Сет-1" недоступний, але в архівній версії зазначено, що компанія розробляє і виробляє спеціальну техніку для силових структур, зокрема робототехнічні комплекси "Сфера" і "Скорпіон".

Російські військові використовують цю продукцію для операцій із розмінування на окупованих територіях в Україні.

У 2022 році "Сет-1" постачала техніку Службі зовнішньої розвідки РФ, ФСБ, а також на територію терористичної "ДНР".

Журналісти відстежили походження деяких компонентів компанії "Стек", імпортованих із Казахстану.

У січні 2023 року російська компанія отримала 2598 мікрочипів від казахстанської фірми Da Group 22. Того ж місяця Da Group 22 отримала таку саму партію мікрочипів від німецької компанії Elix-St.

Da Group 22 і Elix-St належать одній російській родині.

Співвласники компанії в Німеччині - подружжя Євген і Олена Чернет. А казахстанською фірмою, яку зареєстрували в березні 2022 року, володіє Олександр Чернет - імовірно, їхній син.

За даними Німеччини, до російського вторгнення Elix-St нічого не експортувала в Казахстан, зате активно співпрацювала з Росією.

Власники компаній ніяк не відреагували на запити журналістів про коментарі.

Нагадаємо:

За рік вторгнення Росії в Україну Китай продав окупантам безпілотників та комплектуючих до них на суму понад 12 мільйонів доларів.

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