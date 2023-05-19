Россия ввозит через Казахстан дроны и микросхемы для ракет – расследование

Несмотря на западные санкции, Россия покупает и ввозит беспилотники и электронику для своих вооруженных сил через Казахстан.

Источник: расследование "Важных историй", Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) и журнала Der Spiegel

Дословно: "Статистика внешней торговли показывает, что объемы импорта дронов и микроэлектроники в Казахстан значительно выросли после вторжения России в Украину. Возросли и масштабы импорта этих товаров из Казахстана в Россию.

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Посредниками импорта выступают казахстанские компании, зарегистрированные россиянами после начала войны. Журналисты нашли несколько примеров таких предприятий.

Казахстанская компания "Аспан Арба" импортировала дроны и поставляла их российской компании "Небесная механика", которая продавала их организациям, связанным с военными. Обеими компаниями владеют и управляют одни и те же лица.

Казахстанская компания Da Group 22 импортировала в Россию электронику, которую получила из Германии".

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Детали: В частности, в 2022 году из Казахстана в Россию ввезли дроны на 1,23 миллиона долларов.

Россия и Казахстан входят в Евразийский экономический союз, и между ними нет таможенных границ.

В 2021 году в Казахстан ввезли так мало дронов, что они не фигурировали в данных Бюро национальной статистики страны. А в 2022 году Казахстан импортировал дроны на около 5 миллионов долларов - почти все они были закуплены в Китае.

В России продаются дроны DJI, хотя китайский производитель утверждает, что не поставляет продукцию россиянам.

В DJI утверждают, что ее продукция предназначена исключительно для мирных целей и с апреля прошлого года не поставляется ни в Россию, ни в Украину.

Но в России есть официальный поставщик дронов DJI - компания "Небесная механика".

На ее сайте среди партнеров указаны нефтегазовые и горнодобывающие компании, операторы мобильной связи, РЖД, МЧС и МВД.

Журналисты получили данные о транзакциях "Небесной механики": платежи свидетельствуют о том, что компания также продает дроны DJI российским группам, зарегистрированным как НКО, которые поддерживают вторжение в Украину.

Одна из таких организаций - фонд "Народный фронт. Все для победы". Фонд собирает средства на оснащение подразделений российской армии, которые воюют в Украине.

Но основным покупателем "Небесной механики" в 2022 году стала компания DJI Ars Moskva. Судя по всему, она связана с "Небесной механикой" - ее владельцем как минимум до 2021 года был сотрудник "Небесной механики".

Под брендом Digbox эта компания продает дроны и другие товары на онлайн-площадке Ozon, где российские военные закупают снаряжение.

Журналисты получили данные российской таможни, которые показывают, что в 2022 году в Россию ввезли более 500 дронов от казахстанской компании "Аспан Арба".

Компанию зарегистрировали в апреле 2022 года, через несколько месяцев после начала российского вторжения в Украину. Судя по всему, казахстанской компанией "Аспан Арба" и российской "Небесной механикой" руководят одни и те же лица.

Владельцем обеих компаний значится Илья Гольберг. Директор казахстанской компании Михаил Сапожников владел "Небесной механикой" совместно с Гольбергом.

Согласно утечке клиентской базы курьерской службы СДЕК, номер телефона, указанный на сайте "Аспан Арбы", - это номер еще одного сотрудника "Небесной механики".

"Аспан Арба" казахстанская компания, поэтому ничто не мешает ей импортировать иностранные беспилотники.

По данным Министерства цифрового развития Казахстана, в мае 2022 года компания получила лицензии на импорт более 18 тысяч дронов DJI на сумму 45 миллионов долларов от DJI Europe B.V., голландской "дочки" китайского производителя дронов.

В 2021 году в Казахстан импортировали микросхемы (такими компонентами оснащаются ракеты и роботы-саперы) на 35 миллионов долларов, но в 2022 году он вырос до 75 миллионов долларов.

При этом объем экспорта микросхем в Россию вырос в более чем 70 раз: с 245 тысяч до 18 миллионов долларов.

Так, российская фирма "Стек" в 2022 и 2023 годах импортировала из Казахстана микросхемы, диоды и транзисторы на сумму 4,2 миллиона долларов.

Производители компонентов в документах не указаны, но указаны страны происхождения товара: их ввезли в Казахстан из Гонконга, Германии, Нидерландов и Сингапура.

Среди клиентов компании на сайте указано Особое конструкторское бюро МЭИ - разработчик радиотехнических систем, входящее в состав госкорпорации РФ "Роскосмос", а также Московский прожекторный завод, производитель систем электроснабжения для российских стратегических ракетных комплексов и комплексов ПВО.

В 2022 году "Стек" преимущественно продавала товары компании "Сет-1".

Сейчас сайт "Сет-1" недоступен, но в архивной версии указано, что компания разрабатывает и производит специальную технику для силовых структур, в частности робототехнические комплексы "Сфера" и "Скорпион".

Российские военные используют эту продукцию для операций по разминированию на оккупированных территориях в Украине.

В 2022 году "Сет-1" поставляла технику Службе внешней разведки РФ, ФСБ, а также на территорию террористической "ДНР".

Журналисты отследили происхождение некоторых компонентов компании "Стек", импортируемых из Казахстана.

В январе 2023 года российская компания получила 2598 микрочипов от казахстанской фирмы Da Group 22. В том же месяце Da Group 22 получила такую же партию микрочипов от немецкой компании Elix-St.

Da Group 22 и Elix-St принадлежат одной российской семье.

Совладельцы компании в Германии - супруги Евгений и Елена Чернет. А казахстанской фирмой, которую зарегистрировали в марте 2022 года, владеет Александр Чернет - предположительно, их сын.

По данным Германии, до российского вторжения Elix-St ничего не экспортировала в Казахстан, зато активно сотрудничала с Россией.

Владельцы компаний никак не отреагировали на запросы журналистов о комментариях.

Напомним:

За год вторжения России в Украину Китай продал оккупантам беспилотников и комплектующих к ним на сумму более 12 миллионов долларов.

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Китайские дроны на службе у агрессора: как DJI может помогать РФ в войне