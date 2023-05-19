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Зеленський поїде на саміт G7, де зустрінеться з Байденом – ОП

"Європейська правда"П'ятниця, 19 травня 2023, 20:42
Зеленський поїде на саміт G7, де зустрінеться з Байденом – ОП
зеленський та байден, Getty Images

Голова офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив особисту участь Володимира Зеленського в саміті "Групи семи" в японському місті Хіросіма.

Про це Єрмак сказав в етері телемарафону, передає кореспондент "Європейської правди".

"Так, я можу це підтвердити" – сказав посадовець у відповідь на питання, чи буде президент України особисто присутній на саміті G7 у Японії.

Він також анонсував, що Зеленський з президентом США Джо Байденом "буде зустрічатися в найближчі дні" й обговорять створення міжнародної коаліції літаків і "багато інших питань".

"Сьогодні можна сказати офіційно про створення коаліції літаків, і це говорить про те, що Україна дуже скоро буде мати все необхіждне для того, щоб захистити наше українське небо, наші міста й наших громадян", – додав Єрмак.

Нагадаємо, що в п'ятницю Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії, де взяв участь у саміті Ліги арабських держав. За даними Bloomberg, Зеленський звідти полетить на військовому літаку США до Японії.

Очікується, що мирний саміт щодо України стане темою обговорення лідерів країн G7.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, минулого тижня Зеленський здійснив турне країнами Європи. Зокрема, український президент перебував з візитом у Римі та Ватикані. Потім він відвідав Німеччину і Францію. Також Зеленський перебував із візитом у Лондоні

Теми: ЗеленськийБайденG7Японія
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