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Зеленський поїде на саміт G7, де зустрінеться з Байденом – ОП

"Європейська правда"П'ятниця, 19 травня 2023, 20:42
Зеленський поїде на саміт G7, де зустрінеться з Байденом – ОП
зеленський та байден, Getty Images

Голова офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив особисту участь Володимира Зеленського в саміті "Групи семи" в японському місті Хіросіма.

Про це Єрмак сказав в етері телемарафону, передає кореспондент "Європейської правди".

"Так, я можу це підтвердити" – сказав посадовець у відповідь на питання, чи буде президент України особисто присутній на саміті G7 у Японії.

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Він також анонсував, що Зеленський з президентом США Джо Байденом "буде зустрічатися в найближчі дні" й обговорять створення міжнародної коаліції літаків і "багато інших питань".

"Сьогодні можна сказати офіційно про створення коаліції літаків, і це говорить про те, що Україна дуже скоро буде мати все необхіждне для того, щоб захистити наше українське небо, наші міста й наших громадян", – додав Єрмак.

Нагадаємо, що в п'ятницю Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії, де взяв участь у саміті Ліги арабських держав. За даними Bloomberg, Зеленський звідти полетить на військовому літаку США до Японії.

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Очікується, що мирний саміт щодо України стане темою обговорення лідерів країн G7.

Нагадаємо, минулого тижня Зеленський здійснив турне країнами Європи. Зокрема, український президент перебував з візитом у Римі та Ватикані. Потім він відвідав Німеччину і Францію. Також Зеленський перебував із візитом у Лондоні

Теми: ЗеленськийБайденG7Японія
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