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Зеленский поедет на саммит G7, где встретится с Байденом - ОП

"Европейская правда"Пятница, 19 мая 2023, 20:42
Зеленский поедет на саммит G7, где встретится с Байденом - ОП
зеленский и байден, Getty Images

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил личное участие Владимира Зеленского в саммите "Группы семи" в японском городе Хиросима.

Об этом Ермак сказал в эфире телемарафона, передает корреспондент "Европейской правды".

"Да, я могу это подтвердить", – сказал чиновник в ответ на вопрос, будет ли президент Украины лично присутствовать на саммите G7 в Японии.

Он также анонсировал, что Зеленский с президентом США Джо Байденом "будет встречаться в ближайшие дни" и обсудят создание международной коалиции самолетов и "многие другие вопросы".

"Сегодня можно сказать официально о создании коалиции самолетов, и это говорит о том, что Украина очень скоро будет иметь все необходимое для того, чтобы защитить наше украинское небо, наши города и наших граждан", – добавил Ермак.

Напомним, что в пятницу Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, где принял участие в саммите Лиги арабских государств. По данным Bloomberg, Зеленский оттуда полетит на военном самолете США в Японию.

Ожидается, что мирный саммит по Украине станет темой обсуждения лидеров стран G7.

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Темы: ЗеленскийБайденG7Япония
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